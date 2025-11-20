１９日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、「免許持ってる？持ってない？ドボンゲーム」を放送。１６人の著名人の写真の中から普通車運転免許を持っていない人を選ぶゲームだが、浜田雅功が「このメンツの中にいれていいの？」とビビる超ＶＩＰの写真にネットも驚いた。

１６人の著名人の中から、普通車運転免許を持っていない人を選んでいくゲームで、もしも免許を持っている人を選んでしまったらポイント没収＆ビリビリ電流が流れる。

浜田チームとケンコバチームに分かれて競われたが、この写真を見た浜田は「１個いいですか？」と切り出し「このメンツの中に上皇さまをいれていいの？」と質問。パンサー尾形、あの、ゆうちゃみ、Ｍａｔｔ、ＧＡＣＫＴ、宮崎駿氏などの中に、なぜか上皇さまの写真があることに、びっくりだ。

司会の小籔千豊は「これは、日本のことも少し勉強しようということ」と説明した。

クイズは進み、結果、最後はＭａｔｔと上皇さまの２択に。ニューヨーク屋敷は「一生見る事ない２択ですよ」とびっくり。浜田も「だいたい、ここに（上皇さまを）出してええの？」と悩みまくり。ビリビリを食らいたくないため、粘りまくるが、浜田が選んだのは「上皇さまです！」で見事正解。

小籔は上皇さまについて「８５歳で更新されなかったため１９年に失効されたということです」と説明していた。

ネットも「水ダウ」に上皇さまの写真が登場したことに「上皇さまをここにだしてるのが、日本っていう国のおおらかさだと思うし、なくしたくない感覚だよな」「浜ちゃんもそうだし自分もみんなも上皇さまココに出すの！？ってまぁなるわな」「バラエティで上皇さまの文字列見るとはｗ」など驚きの声も上がっていた。