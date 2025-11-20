フリーアナウンサーの杉崎美香（47）が19日、Instagramを更新。生後2カ月の次男が公園デビューしたことを報告した。

【映像】9歳差の兄弟ショット

2015年1月7日に、3年間交際した男性との結婚を発表した杉崎。2016年5月に長男を、2025年8月、46歳の時に次男を出産した。Instagramでは9歳差の兄弟ショットやベビーカーを押しながらウォーキングする姿など、子育てについてたびたび投稿している。

8月に誕生した次男が公園デビュー

11月19日は「先日 お天気のいい日に公園デビュー。これまではベビーカーに乗ってずーっと寝ていたから公園というものを知らなかったと思う。初めてレジャーシートに降り立った！歩くようになるのが楽しみだなぁ（まだまだ先w）久々に9歳息子とも一緒に公園に行けて楽しかった。」と、次男が公園デビューをして、親子で遊んだことをつづりました。

この投稿に「赤ちゃんが公園デビュー！おめでとうございます！」「草の匂いとか ビックリしたかな〜」「美香さんとお子様の可愛らしさに感動します」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）