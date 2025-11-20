破壊されたガザ市の建物＝19日/Dawoud Abu Alkas/Reuters

（CNN）イスラエル軍が19日、パレスチナ自治区ガザ地区の各地を攻撃してパレスチナ人少なくとも28人が死亡し、イスラム組織ハマスとの停戦が発効して以来の暴力をエスカレートさせている。

イスラエル軍は、ガザでハマスを標的とする攻撃を実施したと発表。南部のハンユニスでイスラエル兵が「数人のテロリスト」に発砲され、この行為を「停戦合意違反」とみなしたと説明している。イスラエル兵にけがはなかった。

一方、ハマスは今回の攻撃を「危険なエスカレート」と位置付けてイスラエル軍の主張を否定。イスラエルが「今も続く犯罪と暴力の正当化」を試みているとして非難した。米国に対しては、イスラエルに圧力をかけて停戦合意を守らせ、市民に対する攻撃をやめさせるよう要求した。

ガザの停戦が10月に発効して以来、ガザで大規模な攻撃が行われたのはこれで3度目。いずれもイスラエル兵に対する攻撃が発端とされている。10月19日と28日の攻撃では、パレスチナ人約150人とイスラエル兵3人が死亡した。それでも停戦は大部分で持ちこたえている。

ガザ保健当局によると、19日の攻撃で死亡した犠牲者のうち9人は子どもだった。ほかに少なくとも77人が負傷している。

ガザ市内で撮影されたCNNの映像には、救急車で病院に運ばれてきた犠牲者の周りに大勢の人が集まる様子が映っている。

遺体の隣に座り込む人や、遺体袋の中を見て打ちのめされる人もいる。遺体袋の一つには、埃（ほこり）まみれのままの3人の子どもの遺体が入っていた。