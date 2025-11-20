Ｊ１神戸は、クラブの創設と同じく創刊３０周年を迎えた女性誌「ａｒ」とのコラボムック本を１８日から発売している。これを記念して１９日、神戸市のジュンク堂三宮店でＤＦ酒井高徳、ＭＦ汰木康也、ＭＦ鍬先祐弥がサイン会を行った。

イベントではそれぞれが私服で登場し、当初は参加予定ではなかった汰木も飛び入り。登場した３人に加え、ＦＷ宮代大聖、ＭＦ井出遥也も合わせた５選手が一冊の本で特集されている。約９００人の応募の中から当選した８０名と、会話を交わしながら本にサインした。鍬先が「家族には、あんただけ恥ずかしそうにしていると言われたんで、それが出ちゃってたかなと思いますけど…。一冊にきれいにまとまっていると思います」と、本の完成度に満足な様子。汰木も「ちゃんとしたカメラマンさん、コーディネーターの方もいて、メイクとかセットまでついていたのは初めて。ああいう経験をするとモデルさんとかすごいなと思いました」と、笑みを浮かべた。

２２日には天皇杯決勝・町田戦（国立）も控える。チームはオフを挟んで１９日から町田戦に向けた１週間が始まり、酒井は「決勝まで進めた雰囲気も続けなきゃいけない。決勝までいいトレーニングをしていける一歩目としては締まった練習にはなったと思う」とコメント。自らはプレー面、メンタル面で常に先頭に立ってチームを引っ張っているが、この一戦に向けて「いつも通りよりは、気持ち入っているかなという感じ。簡単に取れるものではもちろんないですし、町田さんの立場からしても初タイトルで気合を入れてくると思う。僕らも色々な前評判があった上で実質２つタイトルを逃している」と、並々ならぬ思いを口にした。

今季はリーグ３連覇、ルヴァン杯を逃し、年内に狙えるタイトルは天皇杯のみ。「タイトルを取り続けた長い歴史があるチームではないですけど、ここ数年タイトルを多く獲得しているチームとしてのプライドは絶対に持った方がいい。『連覇』という響きはすごくいいと思う。僕としては気持ち的に絶対にこれだけは取って、タイトルというところでは今季これをしっかり取りたい」と意地を見せるつもりだ。