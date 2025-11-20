

優秀なプレイヤーほど、リーダーになると「任せられない病」に陥りやすい――。

日本電気株式会社（NEC）で1000人規模のプロジェクトを何度も率いてきた五十嵐剛氏は、そんなリーダーの“任せることへの苦手意識”を取っ払うためには、「任せる技術」だけではなく、メンバーを信じ抜く「任せる勇気」が必要だと語る。

本連載では、『任せる勇気』から「誰に任せるか」を考えるにあたってリーダーが持つべき思考法を紹介する。

「適任者がいない」と嘆くリーダー

リーダーがよく頭を悩ませる問い。

「誰に任せるか」

ここに苦戦し、結局「任せられる人がいない」と嘆く人が後を絶ちません。私自身も、かつてはそうでした。

「自分ばかりが忙しくて、メンバーは成長しない」

「結局、誰に任せても期待以上の成果が出ない」

このように「任せたくても任せられない理由」は、メンバーの能力不足のせいだと思い込んでいたのです。しかし、あるとき、気づきました。「任せられる人を探す」こと自体が、根本的な間違いである、と。

あなたが新入社員だった頃、あるいはまったく経験のない分野の仕事を任されたとき、最初から完璧に、誰の助けも借りずに成果を出せたでしょうか？

そんなことは、決してありませんよね。誰もが先輩やリーダーから教わりながら、助け舟を出してもらっていたはずです。一人前に仕事がこなせるまで、サポートを受けて育てられた経験があるはずです。

そして、あなたのメンバーも、当然ながら成長の途中。だから、今あなたが期待するほどの成果を出せていなかったとしても、それは当たり前のこと。

「任せられる人」とは、最初から完璧な「適材」としてチームに存在するわけではありません。リーダーが育てるからこそ、「適材」となるのです。「適任者を探す」という思考は、捨ててください。

「初期投資」に徹する

もしも、あなたが来年からパン屋を始めようと思ったら、最初に何をしますか？

店舗の契約はもちろんですが、店舗の規模によっては、数名の店員を雇う「人への投資」も必要です。また、パンを焼くためのオーブンや食材を保存する冷蔵庫など「設備への投資」も欠かせません。

実際にどれだけ繁盛できるかは、やってみなければわかりません。しかし、お金をかけて「準備」をしなければ、そもそもお店を始めることすらできないのです。

組織やチームも、まったく同じです。仕事を任せるためには、まずは「任せられる人」を準備する必要があります。

とはいえ、それは「任せられる人」を外部から探してきたり、呼んできたりする、という意味ではありません。リーダーがするべきは、メンバーへの「初期投資」です。

時間をかけて仕事を教えたり、相談に乗ったり、うまくいかないときはフォローをしたりと、手間暇かけてメンバーを「任せられる人」に育てていかなければならないのです。

私の知り合いのリーダーの例を紹介しましょう。

彼のチームには、企画力は高いものの、資料作成に時間がかかりすぎるメンバーがいました。

そこで彼は、通常業務の合間を縫い、そのメンバーに自身の資料作成のノウハウを毎週30分ずつ、約2か月間かけて徹底的に教え込んだそうです。これは、リーダーにとっては決して小さくない「時間」という名の資源の投資です。

その結果、そのメンバーは以前の半分以下の時間で質の高い資料を作成できるようになり、自信を持って企画提案に臨めるようになりました。さらに、その企画が通ったことで、プロジェクト全体が一気に加速し、予想以上にチームの成果につながったと言います。

できるリーダーの任せ方

「任せるより、自分でやってしまったほうが早い」

「自分がやる以上の結果を、メンバーが出せると思えない」

どうしてもこのように考えてしまう人もいるでしょう。今はまだ、そんな「自己完結型」のやり方で、何とかなるかもしれません。

しかし、仕事が増えてきたり、チームの人数が増えて規模が大きくなってきたりすると、とても1人では抱え込めなくなる「限界点」が必ず訪れます。そうなってから「そろそろ任せよう」と思っても、もう遅い。

なぜなら、「任せられる人」が育っていないからです。

あなたが仕事を大量に抱え込んで忙しそうにしている間、メンバーはその仕事による技術習得の機会を奪われ続けていました。「任せられる人がいない」のはメンバーのせいではなく、メンバーへの初期投資を怠り、成長機会を奪った「リーダーの自業自得」なのです。

また仕事を抱え込んでいる限り、あなた自身が新しいことにチャレンジする時間も機会も失われ、リーダーとしての成長停滞も招きかねません。結果として、チーム全体が硬直してしまうことにもなります。

「忙しくなったら任せる」のではなく、「忙しくなる前から任せる」。これを忘れないでください。

それでも誰かに任せることを躊躇してしまうリーダーの心の中には、こんな本音が隠れているのかもしれません。

「メンバーの失敗で、自分の評価を落としたくない」

「自分が責任をとるのだから、簡単に任せられない」

いわゆる「保身」ですね。

実際、私自身も仕事を上手に任せることができなかった当時、こうした気持ちが心に渦巻いていました。だからこそ、当時の私はメンバーの気持ちなどは一切お構いなしで、厳しく細かな指示を出し続けました。手順書やチェックシートで「ルールでがんじがらめ」にしていたのです。

それらはミスを出さないための、完璧な防衛策のはずでした。

しかし、「今日だけは絶対にミスしないで」と祈るほど大事なときに、思わぬミスが起きてしまったのです。ルールで「許可なく触らない」と決められていた業務用サーバーを、メンバーが自己判断で操作してしまい、重要なディレクトリを誤って削除してしまいました。

その結果、200以上の業務処理が一斉に異常終了……。

パソコンに映った真っ赤な警告画面を見て、私は完全に自信をなくしました。背に腹は代えられなくなった私は、思い切って考え方を180度改めました。

現場のことを一番知っているのは、紛れもなくメンバーです。

ですから、「成果を出してくれそうな適任者を探し、いなければ指示を出す」という考え方を捨て、まずはプロジェクトにおいてメンバーと「目指すべき目標」を徹底的に共有することにしました。

そして、その目標達成のためにメンバー自身が考えて行動し、メンバー同士で対話できる環境を整えることに注力しました。

言わば、「コントロール」から「エンパワーメント」へのマネジメントの大転換を図り、「人への投資」「設備への投資」に本格的に焦点を当てたわけです。

「人への投資」がチームを強くする

最初は、私の急な方針転換にメンバーたちは戸惑っていました。





しかし、日常的に対話を重ね、ざっくばらんに意見を交わし合える場を作り続けたことで、次第にメンバーの仕事への姿勢が変わっていきました。

3カ月もすると、その変化は「個の成長」という形で成果にも現れてきました。そして6カ月後には、クライアントのマルチベンダーの中で、品質や納期、クライアントとの協働関係において、なんとトップの成績を収めるに至ったのです。

「任せられる人がいない」というのは、本当にウソです。「人に任せられるリーダーがいない」というだけのこと。

こんな私でさえ、どん底から「任せられる人を育てる」ことにシフトすることができました。だから、あなたも、決して今からでも遅くありません。まずはメンバーを信じ、初期投資に徹しましょう。

（五十嵐 剛 ： 株式会社リーダーズクリエイティブラボ 代表、いきいきチーム創り仕掛け人）