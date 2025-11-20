Ｊ１神戸のＧＫ権田修一が１９日、訪問授業のイベント「夢で逢えたら」で神戸市の市立長坂小学校を訪れた。小学６年生、９８人と交流。２０１４年のブラジル大会、２２年のカタール大会とＷ杯２大会出場の経験や夢に向かい続ける姿勢を話した。

３歳頃から始めたというサッカーで、プロ選手になることやＷ杯出場という夢をかなえてきた。それでも権田は「かなえたように見えるかもしれないけど、まだまだかなえたい夢がある」と子どもたちに話し、「サッカーのさらなる盛り上がり」や「Ｗ杯優勝に何らかの形で関わること」など自身の描くものを伝えた。

事前アンケートの答えにはプロスポーツ選手、パティシエなど職業的な夢もあれば、「優しい中学生になりたい」、「お金持ちになりたい」などいろんな夢が書かれていたという。そのアンケートにも全て目を通し「こういう人間になりたい、みたいな子も多くて素直な子が多いのかなという印象。話していてもみんなこっちを見て聞いてくれていた」とあえてテーマは定めず、長坂小の子どもたちに沿った話を約３０分間行った。

自身も前述した夢はもちろん、今は選手として２０２６年Ｗ杯のメンバー入りを狙っている。Ｗ杯イヤーの３月には３７歳を迎えるが、年齢は関係ない。「この年からもう一回、日本代表に入るストーリーがあると、説得力が出てくると思う。みんなの前で話をして、伝えると『ああやって言っていたけど、そこから努力して夢に近づいたんだ』と思ってもらえるのが一番。言っておいて選手としてはこんなもん、はないなと。話す機会をもらう度に、よし、もっと頑張ろうという気持ちにさせてもらっている」と、改めて思いを強くした。授業の最後には合唱のプレゼントされ、「逆に力をもらえた」と充実の表情でイベントを振り返った。

２２日には天皇杯決勝・町田戦（国立）が迫る。今季はリーグ３連覇とルヴァン杯は逃しており、権田は「このメンバーで取れるタイトルはこれしかない」と意気込んだ。過去を見れば川崎、鹿島の５季連続タイトル獲得（国内３大会）がリーグの中では最長。登録上、町田戦での自身の出場はかなわないが、「何年も継続してタイトルを取り続ければ、史上初になれる可能性もある」と、常勝軍団に向けてまずは３季連続となるタイトル獲得を見据えた。