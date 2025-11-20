◆新日本プロレス「粛清の夜〜ＰＵＲＧＥ ＮＩＧＨＴ ＯＦ ＴＯＲＴＵＲＥ〜」（１９日、後楽園ホール）観衆１４８１（札止め）

新日本プロレスは１９日、後楽園ホールで極悪ユニット「ＨＯＵＳＥ ＯＦ ＴＯＲＴＵＲＥ」（Ｈ．Ｏ．Ｔ）が主役の大会「粛清の夜〜ＰＵＲＧＥ ＮＩＧＨＴ ＯＦ ＴＯＲＴＵＲＥ〜」を開催した。

前売り券が完売し当日券が一切ない札止め興行。「ＰＲＥ ＭＡＴＣＨ」では、ディック東郷がサナダ・コレクションＳＳ、そして田口隆祐ふんするヒップ東郷がミラノコレクションＡ．Ｔ．を伴い対決した。

ゴング前にヒップはピンクのショートタイツを脱ぎ、肌色のロングタイツ姿に変身。試合は目まぐるしい攻防を展開。ヒップが嘉藤と安田の加勢を受け、東郷のお株を奪うパイプカットを炸裂した。

ヒップが東郷を場外に投げると、ミラノがパラダイスロックを決める。するとサナダがヒップをパラダイスロックで固めた。大混乱のリングは、ミラノがサナダに低空ドロップキックを発射すると、吹っ飛んだサナダがヒップに当たり、パラダイスロックが解除。すかさずヒップは場外カウント２０寸前で、リングに生還しリングアウトで東郷から勝利をつかんだ。

バックステージでヒップは「いやぁ、どうもヒップ東郷です。ヒップ東郷です。何かご質問があれば？」と促すと「宿敵のディック東郷を下しましたけど」と問われた。

これに「試合前に決着がついてましたね。試合前からあんな状態ですから。メンタルボロボロですから。お安いご用です」と肌色のロングタイツを光らせていた。

◆１１・１９後楽園全成績

▼ＰＲＥ ＭＡＴＣＨ（午後６時１０分開始）

○ヒップ東郷 ｗｉｔｈ ミラノコレクションＡ．Ｔ．（８分１５秒 リングアウト）ディック東郷 ｗｉｔｈ サナダ・コレクションＳ．Ｓ．●

▼第１試合 ３０分１本勝負

○ＥＶＩＬ（１０分５１秒 ＥＶＩＬ→エビ固め）シュン・スカイウォーカー●

▼第２試合 ３０分１本勝負

ドン・ファレ、○チェーズ・オーエンズ、金丸義信（９分０８秒 ラストテスタメント→片エビ固め）タイチ、田中将斗、日高郁人●

▼第３試合 ３０分１本勝負

○成田蓮、ディック東郷（１１分１４秒 クロス式膝十字固め）ザ・グレート・サスケ、ＨＡＮＺＯ●

▼第４試合 ３０分１本勝負

ＳＡＮＡＤＡ、○ＤＯＵＫＩ、ＳＨＯ（１６分０８秒 レフェリーストップ）上野勇希、彰人●、武知海青

▼第５試合 ３０分１本勝負

△高橋裕二郎（９分５６秒 ノーコンテスト）上谷沙弥△

▼第６試合 ３０分１本勝負

△“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ（５分０１秒 両者ＫＯ）高橋裕二郎△