スターバックスのホリデーシーズン第２弾は、いつまで？

今年のホリデーシーズンのテーマは、第1弾に続き、“JOYFUL MEDLEY - JOYでつながる -”！

2025年11月26日（水）から、「スモア チョコレート フラペチーノ®」と「スモア チョコレート ラテ」の2種類のドリンクが発売されます。

スモアは、焼いたマシュマロとチョコレートをビスケットなどで挟んで食べるスイーツ。焚火や暖炉を囲み過ごす“大切な人との特別な時間”を象徴するお菓子としてアメリカで親しまれています。今回のドリンクはまさに、大切な人たちとともに焚火を囲むような温かな気持ちで味わってほしい、という想いを込められた、ちょっと大人なスモアに仕上がっています。



商品名「スモア チョコレート フラペチーノ®」※スモアをイメージした商品です販売期間2025年11月26日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がありますサイズ・価格Tallサイズのみ 678円（持ち帰り）、690円（店内利用）取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）商品名「スモア チョコレート ラテ」（Hot）※カカオ分 0.5%未満。スモアをイメージした商品です販売期間2025年11月26日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります価格Short 570円、Tall 609円、Grande 653円、Venti® 697円（持ち帰り）Short 580円、Tall 620円、Grande 665円、Venti® 710円（店内利用）サイズShort／Tall／Grande／Venti®取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

一時的な欠品や、店舗ごとに材料がなくなり次第、販売終了となります。気になる方は早めに足を運んでみてくださいね。



「スモア チョコレート フラペチーノ®」は、どんな味？

左から「スモア チョコレート ラテ」、「スモア チョコレート フラペチーノ®」

「スモア チョコレート フラペチーノ®」は、チョコレートソースの中にエスプレッソを加えることで、香ばしさの中にビターな風味が際立つ、スターバックスならではの奥深い味わいになっています。目を引くのはやっぱり、ホイップクリームの上のスモアをイメージしたトッピング！ スモア用ソース、マシュマロ、全粒粉入りクランチがたっぷり。最後はブリュレシュガーがぱらりと振りかけられています。

ふわっとしたマシュマロは口の中でとろっと溶けるよう。さくさくとしたクランチの食感とともに、フラペチーノならではのワクワク感が広がる、ホリデーシーズンにぴったりのドリンクです。



「スモア チョコレート ラテ」は、どんな味？

「スモア チョコレート ラテ」は、塩キャラメルの風味を合わせたビターなチョコレートソースに、エスプレッソショットと丁寧にスチームしたミルクを合わせた一杯。トッピングには、マシュマロと全粒粉入りのクランチを重ね、仕上げにブリュレシュガーをひと振り。香ばしい香りがふわっと広がり、ラテのあたたかさでマシュマロが少しずつ溶け、飲み進めるごとに食感や味わいの変化が楽しめます。

寒さが深まるこの季節に、スモアイメージの楽しい食感を味わえるフラペチーノ＆ラテで、クリスマスらしいひと時を過ごしてみてはいかが？



●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

