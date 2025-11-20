地方課題に挑むNTT西日本グループ、“福井の魅力を深掘りする”旅行プランを開発中
●NTT西日本グループが福井の地方創生に取り組む
地方の課題解決、地域の活性化に向けた取り組みに注力するNTT西日本グループ。福井県では地元の個人・団体・企業と広く連携し、地方創生に資するコンテンツの開発を進めている。
担当者は「最終的には観光客が体験できる形に落とし込み、2026年1月以降に旅行プランとして発売できれば。福井の魅力を深掘りできる内容に仕上げていきます」と意気込む。本稿では11月に実施されたモニターツアーの模様をお伝えする。
地域創生Coデザイン研究所(NTT西日本グループ)が企画支援を行い、福井において地方創生の取り組みを進めている
○福井県の魅力
福井県の観光名所といえば、東尋坊、そして永平寺がある。東尋坊は、約1kmにわたって岩壁がそそり立つ国指定名勝。打ち寄せる日本海の荒波を背景に、柱状節理と呼ばれる岩石が立ち並ぶ雄大な景観を楽しめる。
福井県の観光名所、東尋坊(坂井市三国町安島)
東尋坊の沖合に浮かぶ雄島(おしま)。時期によっては、地元の海女さんが周辺を素潜りする姿が見られる
永平寺は、創建寛元2年(1244年)の曹洞宗の大本山。回廊で結ばれた国重要文化財の建物を参拝できるほか、個人参禅体験も行っている。
曹洞宗大本山 永平寺(福井県吉田郡永平寺町)
心静かに回廊をまわるのも良い
また柴田勝家が寄進したとされる山門が残る瀧谷寺(たきだんじ)、柴田勝豊が1576年に築城した丸岡城(現存12天守の1つ)、越前朝倉氏の栄華をしのぶ一乗谷朝倉氏遺跡など、歴史ファンに人気のスポットも点在する。
瀧谷寺は山門(鐘楼門)をはじめ、6棟の建造物が国指定重要文化財となっている
このほか福井県では、恐竜、芦原温泉といった観光資源をはじめ、ズワイガニ(越前がに)に象徴される海産物、豊かな土壌で育てた野菜や果物などの山の幸もアピールする。昨年(2024年)3月には北陸新幹線が延伸し、県内にある「芦原温泉」「福井」「越前たけふ」「敦賀」にも新幹線が止まるようになった。関東圏からの観光客増にも大きな期待を寄せている。
東京駅から福井駅まで、最短3時間弱で遊びに行けるようになった
●体験型の旅行プランに
○どんな旅行プランになる?
さて、そんな福井県のなかでNTT西日本グループは、どのようなコンテンツを旅行プランに盛り込んでいくのだろうか? まずは宿泊施設について紹介したい。
歴史・文化の香りを色濃く残す三国湊(坂井市)では2024年初春、分散・滞在型宿泊施設の「オーベルジュほまち 三國湊」をスタートさせた。NTT西日本ほか11社で共同設立したActibaseふくいが事業オーナーを務めており、地域の伝統的な建築「かぐら建て町家」などの古民家をリノベーションしたレストラン棟(1棟)、宿泊棟(9棟16室)を展開している。これを旅行プランに取り込むことを考えている。
赤と白の鉄塔が目印のNTT三国局舎ビル1F(福井県坂井市三国町南本町3丁目4-39)
「オーベルジュほまち 三國湊」の利用客は、ホテルのフロント機能を持つNTT三国局舎でチェックインを済ませ、徒歩圏内にある宿泊棟に向かう。
古民家の外観を残したままの宿泊棟
1階のLDKはこのようなイメージ
清潔感のある洗面所
2階の寝室も広々としている
滞在中は夕食・朝食ともレストラン棟「タテルヨシノ 三國湊」にて提供。フレンチの巨匠 吉野建シェフが監修する料理を楽しむことができる。
宿泊棟からほど近い、タテルヨシノ 三國湊にて食事の用意がある
メニューは季節により変わる。写真は、若狭牛の塩釜焼き ソースボルドレーズ
三国湊エリアでは、地元ガイドの案内で大正ロマンが感じられる町並みを散策する。たとえば旧森田銀行本店は、福井県内に現存する最古の鉄筋コンクリート造建築物。建築家 山田七五郎による洋風のデザインはレトロモダンで、どこか温かみがある。
旧森田銀行本店。入場は無料。周辺エリアには、このような風情のある建物が点在する
江戸時代に北前船交易で材木商を営んでいた商家 旧岸名家でも、建物内で写真撮影が可能。明治大正期の調度品に囲まれた”映えスポット”で自由に撮影できるので、SNS好きな若者にもオススメだ。
旧岸名家。入場料は100円
アンティークに興味があるなら、近藤古美術へ。三国湊で220年続く近藤家には、船箪笥、三国箪笥のほか、古民芸、古越前、古伊万里、古九谷など貴重な逸品が揃うほか、庭には水琴窟、また松平春嶽ゆかりの腰掛石まである。そんな三国湊と北前船の歴史を学ぶには「坂井市龍翔博物館」が最適だろう。
坂井市龍翔博物館(福井県坂井市三国町緑ケ丘4丁目2-1)
三国祭の山車(明治30年代のもの)。当時は10mを超える大きな山車が巡行していた
NTT三国局舎では、三国湊の伝統文化である”刺し子”を体験できるワークショップも用意している。刺し子とは、布を重ねて糸で縫い込むことで、着物を温かく・丈夫にする技法。北前船交易により、刺し子文化は日本各地に広がった。
縫っている柄は、円満・調和・ご縁が続くように願う「七宝」
ユニークなランチの企画も検討されている。たとえば気持ちの良い木々の下、木漏れ日の中で創作料理を提供するプランには、すでに朝倉梨栗園、地元農家、新進の若手料理家の協力が決まっている。当園では梨・栗・ブドウの人気が高い。旬の食材をふんだんに用いた料理が楽しめるかもしれない。
朝倉梨栗園におけるランチ(福井県あわら市城3丁目33)
こちらは幻のブドウと呼ばれる、富士の輝(ふじのかがやき)
同様に、永禄7年(1564年)創建の由緒ある三國神社でもランチが企画されている。三國神社の協力による、このツアーでしか体験できないスペシャルランチが催されそうだ。
三國神社(福井県坂井市三国町山王6丁目2-80)
厳かな雰囲気の境内でランチを楽しむ
三國神社では、三国に伝わる伝統芸能を次世代に繋ぐ活動をしている初香会が「三国祭囃子」、そして「三国節」を披露する。三国湊では毎秋、三味線と笛の音色とともに踊り手が町を踊り流す「三國湊帯のまち流し」が行われているという。モニターツアーでは参加者に、太鼓の叩き方、三国節の踊り方をレクチャーした。最後は、地域の住民も踊りに参加。これは忘れられない旅の思い出になるだろう。
三国祭囃子の伴奏に合わせて太鼓を叩く参加者たち
地域の方と一緒に三国節を踊る一幕も
今回のモニターツアーで公開したコンテンツは、まだ開発段階のもの。今後のブラッシュアップを経て、来年1月以降に発売の旅行プランに盛り込まれる予定だ。一体、どんなパッケージ商品になるのだろうか? 続報を期待して待ちたい。
