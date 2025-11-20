佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の20日の天気をお伝えします。



「環境と芸術の融合」

およそ1万本のモミジが見事に色づいています。佐賀県唐津市の「環境芸術の森」です。ここ数日の朝の冷え込みで、一段と鮮やかさが増したということです。ここで人気なのが、漆塗りのテーブルに映る“逆さモミジ”です。まるで絵画のような光景は、まさに環境と芸術の融合です。 日本ならではの美しさを写真に収めようと、海外からも多くの人が訪れるということです。環境芸術の森の紅葉は、11月いっぱい楽しむことができます。



「紅葉情報」

各地で紅葉が見頃を迎えています。まだ色づきはじめの所も順調に進んでいるようです。福岡県太宰府市の竈門（かまど）神社では、今週末に夜間のライトアップが始まります。3連休は土曜日・日曜日を中心に晴れる予報です。紅葉狩りに出かけてみてはいかがでしょうか。



「天気の予想」

朝は雲が多いところもだんだんとれてきて、昼頃には各地でよく晴れるでしょう。午後は雲一つない快晴の空が広がることもありそうです。洗濯物の外干しは午後がおすすめです。



「気温はどうなのか?」

最高気温は19日よりも2～3℃くらい高いでしょう。福岡市、北九州市は16℃の予想です。



「なのか間予報」

3連休の最終日は雲が広がりやすいでしょう。所によって雨が降るかもしれません。お出かけの予定のある方は最新の情報にご注意ください。