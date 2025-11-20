WHITE SCORPION¡¢¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Î¡È³ÑÅÙ¤Þ¤Ç¹¶¤á¤¿¡É¥À¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«
¡¡½©¸µ¹¯»áÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×WHITE SCORPION¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¡Ë¤¬11·î19Æü¡¢2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCorner of my heart¡Ù¡Ê10·î22ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡õ¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖCorner of my heart¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤òYouTube¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖCorner of my heart¡×¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö´ãº¹¤·Sniper¡×¤ÎMV¤â¼ê¤¬¤±¤¿ÃÓÅÄ°ì¿¿´ÆÆÄ¤¬³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÌµµ¡¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ëµ¹æ²½¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç³ëÆ£¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤ò¼´¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉ½¾ð¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌöÆ°´¶¤¬¤è¤êÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡£MV¤Ç¤ÏÄÌ¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼¡Ê¿¶ÉÕ¡Ë¤ÎÁ´ÂÎÁü¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£ºî¤Î¥³¥ì¥ª¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¡¿¿¶ÉÕ²È¤ÎTAKAHIRO»á¤ÎÄï»Ò¡¢²ÃÆ£Í³Í£»á¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤È¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎAOI¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤Þ¤Ç¹¶¤á¤¿¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°áÁõ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¥É¥í¡¼¥ó»£±Æ¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆ°²è¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡WHITE SCORPION¤Ï12·î13Æü¤ËÅìµþ¡¦ÉÊÀî¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡ØWHITE SCORPION 2nd Anniversary LIVE¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
