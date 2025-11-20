3時のヒロイン「プライベートで3人では会わない」 理由も明かす 「最後に集まったのは2年とか…」
お笑いトリオ・3時のヒロイン（ゆめっち、福田麻貴、かなで）が20日、都内で行われた『mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY』オープニングイベントに登場。プライベートでは3人きりで会わないことを明かした。
【写真】カップルみたい！16キロ減量のMatt、ゆめっちに”あ〜ん”
福田はMCを務めたフリーアナウンサーの青木裕子（42）から3人で会うのかを問われ「集まることはない」と回答。「お仕事で集まりすぎて」と理由を説明した。ゆめっちは「最後に集まったのは2年とか…」と話した。
ただ、“3人プラス誰か”で集まることはあるそうで、福田は河北麻友子や堀田茜と会っていることを明かした。3人は年末に向けて「集まってみたいですね。女子会になりそう。恋バナになりそう」などと話していた。
『mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY』は、TSIのブランド公式モール「mix.tokyo」初のポップアップストアで、東京ミッドタウン日比谷で20〜24日の5日間限定で開催される。“HOLIDAY”をテーマに、「mix.tokyo」で展開する人気ブランドのアイテムを提案する。
