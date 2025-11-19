『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』ヴァラン役に田村睦心ら、日本版声優決定！特別アフレコ映像が解禁

ジェームズ・キャメロン監督が手掛ける「アバター」シリーズ最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』にて日本版声優陣の続投が決定！ また、ヴァラン役の田村睦心など新キャラクターの声優の情報も解禁となった。併せて到着した日本語吹替版予告と特別アフレコ映像もご紹介しよう。

「アバター」最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』2025年12月19日（金）日米同時公開決定！ 巨匠ジェームズ・キャメロン監督が贈る人類史上最高の映画シリー … 「アバター」最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』2025年12月19日（金）日米同時公開決定！

ジェイク一家に迫る新脅威とは

元海兵隊員のジェイク・サリー（サム・ワーシントン）は、“アバター”として神秘の星パンドラに潜入した末、ナヴィのネイティリ（ゾーイ・サルダナ）と恋に落ち、人類と戦う決意をした。

続く第2作『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』では、家族を築いたジェイク一家が戦いの場を海に移し、愛する者のために人類と対峙。侵略を退けることに成功したが、長男ネテヤムを失うという、あまりにも大きすぎる犠牲を伴った。

そして、最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』では、同じナヴィでありながらパンドラを憎むアッシュ族の長ヴァラン（ウーナ・チャップリン）が人類と手を組み襲来し、かつてない“炎の決戦”が始まる。

日本語吹き替えを担当する豪華声優陣

前作で愛する長男を失い、深い悲しみに包まれながらも家族を守り抜くために人類と戦うジェイク・サリー役は、長年にわたりジェイクの波乱の運命を見守り続けてきた東地宏樹が務める。

ジェイクと同じく愛する我が子の死に直面し、時に人間という存在への強い敵意をむき出しにする母であり戦士であるネイティリ役は、彼女の愛、葛藤、喪失を見届け続けてきた小松由佳が続投する。

そんな二人が築いた家族の一員であり、最新作では成長した姿も見せながら戦いに巻き込まれていく子どもたち。兄ネテヤムを失いながらも、必死にサリー家に貢献しようと努力する次男ロアク役はバトリ勝悟。サリー家の養子で、パンドラの調和を保つ神のような存在“エイワ”との深い結びつきを感じさせる少女キリ役は早見沙織。そして、運命のいたずらで宿敵クオリッチの息子として生まれたものの、サリー家と共に育った人間スパイダー役は内田雄馬。幼いながら好奇心旺盛で、サリー家を大切に想う末っ子トゥク役は香月萌衣が担当する。

サリー家が人類に立ち向かうために前作で協力を求めた“海の民”も、最新作での共闘が予感される。戦士としての強さとリーダーシップを備えた頼れる族長トノワリ役は楠大典。信仰心をもって皆を導く妻ロナル役に清水はる香。そして、同世代のロアクに次第に惹かれ心を通わせる娘ツィレヤ役は内田真礼が続投する。そして、再びサリー家を追い詰めるのは、ジェイクの元上官で復讐に燃える“最強の傭兵”、クオリッチ役の菅生隆之である。

しかし、『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ』でサリー家に訪れる脅威はそれだけではない。クオリッチら人間と手を組み、シリーズ最大級のスペクタクルに満ちた“炎の決戦”の火種となるのが、「エイワに見放された」と語りパンドラへ復讐心を燃やすアッシュ族の長ヴァランだ。“炎を操る力”を携えたヴァラン役には、シリーズ初参戦の田村睦心。圧倒的な軍事力を備えた人類の協力も得て、パンドラへの憎悪を燃やすヴァランたちとサリー家の激突から目が離せない。

最新作には、空を拠点に活動する新たな種族、ウィンドトレーダーズも登場。その長であるペイラック役は山路和弘が務める。『アバター』、『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』でも描き切れなかった神秘の星パンドラの全貌も次第に明らかになり、“観る”者すべてを“そこにいく”感覚へと誘う。

『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ』日本版声優 コメント全文

日本語吹替版予告

キャラクター名 / 声優声優コメント ジェイク・サリー役東地宏樹 『アバター』もいよいよ 3 作目!今回の『アバター・ファイヤー・アンド・アッシュ』も現代の最先端の技術を駆使し、壮大な素晴らしい作品になっております!新たな敵『ヴァラン』の登場、人類とナヴィとの共存と敵対。そして、愛する家族との葛藤。見どころ満載です！がんばれジェイク！収録も心を込めて、愛を込めて、気合い入れて頑張りました！是非ともご期待下さい♪ ネイティリ役小松由佳 前回は余りに衝撃的な結末を迎えて打ちひしがれた母、ネイティリ。あのあと彼女がどうやって立ち直っていき、どうやって家族を守るのか、そして物語の軸になっていくであろう子どもたちの未来がどうなるのか、心配でなりません！ 一方で、また新たな技術を駆使して一体どんな新しい世界が作られたのかを見ることが、ドキドキワクワク、楽しみで仕方ありません。早く映画館で体感したい! ヴァラン役田村睦心 ヴァランという役のイメージを掴むことは難しかったです。アフレコ前の今はテストでどんな風に声を当ててみようかワクワクしています。ディレクションもどんな感じでいただけるのかとても楽しみです。ヴァランは野生味がありつつ妖艶でミステリアスな雰囲気があると思っているので、うまくそれらを出せていけたらいいな…と思っています！ 頑張ります！ キリ役早見沙織 ついに公開される三作目の「アバター」に、前作に続きキリの吹き替えとして参加できることを心より嬉しく思います。まだ明かされていない謎や、タイトルにあるファイヤーという要素に関してなど、どのように描かれているのかとても楽しみです。ぜひ、劇場の大きなスクリーンでご覧ください! クオリッチ役菅生隆之 またもや復活したクオリッチ大佐。第一作目から日本語吹替版に参加させて頂き、身の引き締まる思いです。大きな任務、地球への思い、そして息子スパイダーへの思いを胸に、厳しくクールではありながらも血の通った男として演じたいと思っています。この壮大な物語と最高峰の映像美。吹替え版もキャスト、スタッフ一丸となって作り上げました。どうぞ劇場の大きなスクリーンでご堪能ください。 ロアク役バトリ勝悟 引き続き壮大なアバターの世界に入ることができて感激です！ 前作では兄の背を追いかけていたロアクが、今作ではきっと、その意思を継ぎ家族を守り、周りに勇気を与えられるような人物に成長してくれるのでは?と期待してます。自分の身も引き締まる思いです。楽しみでなりません。 スパイダー役内田雄馬 アバター3年ぶりの続編ということで、とてもワクワクしています。今回もスパイダーの吹替をやらせていただけることが光栄です。『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ』ぜひ劇場でお楽しみください! ツィレヤ役内田真礼 みなさん、こんにちは！ ツィレヤの吹き替えを担当させていただきました、内田真礼です。またアバターの世界に帰ってこられて、嬉しく思います！ 新しいキャラクターたちがPVでも見ることができるので、どんなストーリーが待っているのかワクワクしています。私も劇場公開を楽しみにしています！

特別アフレコ映像はこちらより！

『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』は12月19日（金）日米同時公開。（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.