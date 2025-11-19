『バレリーナ:The World of John Wick』Prime Videoにて最速レンタル・購入配信決定！

シリーズを追うごとに、そのスケールと世界興収を更新し続け、一大ヒット作となった『ジョン・ウィック』シリーズの最新作『バレリーナ:The World of John Wick』が、Prime Videoにて12月9日（火）より最速レンタル・購入配信、さらに2026年1月16日（金）より見放題独占配信することが決定した。

新たな復讐の女神が誕生!

シリーズ第3作となる『ジョン・ウィック：パラベラム』とクロスオーバーした時系列で描かれる本作。スタイリッシュで奇妙な独自の世界観はそのままに、映画史を変えた過剰な超絶アクションは更なるパワーを増量！ 広がり続ける『ジョン・ウィック』ワールドに新たな血を注ぐ“復讐の女神”誕生の物語が描かれる。

孤児を集めて暗殺者とバレリーナを養成するロシア系犯罪組織:ルスカ・ロマ。裏社会に轟く伝説の殺し屋:ジョン・ウィックを生み出した組織で殺しのテクニックを磨いたイヴは、幼い頃に殺された父親の復讐に立ち上がる。しかし、裏社会の掟を破った彼女の前に、あの伝説の殺し屋が現れる…。

吹替版声優 水樹奈々、森川智之のコメント到着

新たな復讐の暗殺者イヴ役を務めるのは水樹奈々。そしてジョン・ウィックには、過去4シリーズに渡り声優を担当している森川智之が続投することに。

シリーズ初参加となる水樹は、「全力で戦って、戦って、戦い抜いてきました!!（笑）殺された父親の復讐のため、過酷な訓練を重ね、未熟ながら、がむしゃらに信念を貫く姿がスリリングで…。その危うさや、鬼気迫る想いを声に乗せられたらと、魂を込めて演じさせていただきました。息つく間もなく畳み掛けるアクションと、イヴの覚悟を全面に感じてください！」と、イヴの息もつかせぬアクションについてアピール。

「ジョン・ウィックシリーズの世界が新たな視点で描かれるなんて最高です。ウィックの吹替を担当している身として、この世界観が別の角度から広がるというのは本当に刺激的です!イヴとウィックがどう交差するのか、ぜひ、美しくも激しいアクションを体感してください！」と、森川も見どころについて熱くコメント。劇場で観た方も見逃した方も、配信開始までお楽しみに！

【配信情報】『バレリーナ:The World of John Wick』

配信サービス：Prime Video

配信日：2025年12月9日（火）0：00より最速レンタル・購入配信

2026年1月16日（金）0：00より見放題独占配信

配信形態：レンタル配信500円（税込）／2日間

購入配信：2500円（税込）

