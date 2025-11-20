ドイツ英雄、“同期”の韓国英雄に強烈メッセージ「チームとしてのレベルが違った」「僕らが毎回粉砕していた」
現地11月22日に開催されるMLSのプレーオフで、高丘陽平やトーマス・ミュラーを擁するバンクーバー・ホワイトキャップスが、ロサンゼルスFCと対戦する。注目の一戦を前に、ミュラーが相手エースのソン・フンミンについて語った。英メディア『talk SPORTS』が発言を伝えている。
ドイツ代表で131キャップを誇る36歳のレジェンドは、バイエルン・ミュンヘン一筋でキャリアを歩んでいたなか、今夏にバンクーバーに活躍の場を移した。それと時を同じくして、トッテナムからMLSにやってきたのが、ソン・フンミンだ。
33歳の韓国代表キャプテンは、ハンブルガーSVとレバークーゼンにも在籍しており、代表戦のほか、ブンデスリーガで顔を合わせた経験がある。
それを踏まえ、過去の対戦歴に関する質問が飛ぶと、ミュラーは「問題はね--ハンブルクやレバークーゼン時代のソニーは確かに素晴らしい選手だったけど、チームとしてのレベルが違ったんだ」と切り出し、こう考えを示した。
「今の状況を評価したり比較したりするのは公平ではないかもしれない。両者とも非常に優れたチームに所属し、彼も僕もそこで重要な選手だ。以前とは状況が少し違う。
彼がハンブルクにいた頃、僕らバイエルンは毎回彼らを粉砕した。８−２や９−１くらいのスコアだったと思う。それでも彼は当時から非常に優れた才能ある若手選手だった。だから昔を掘り下げる議論は適切ではない」
ソン・フンミン側がミュラー側に勝利したのは１度のみ。2018年のロシア・ワールドカップ、韓国がドイツのグループステージ突破を阻止した、あの試合だ。今回笑みを浮かべるのはドイツと韓国、どちらの英雄か。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
