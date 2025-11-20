ÈÄÌîÍ§Èþ¡¡¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¿Æ»Ò¤È¡È¥ß¥Ë¥ª¥ó¡É4¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¡×¡Ö±Ê±ó¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¿Æ»Ò¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ù¥Ó¤Á¤óBirthday trip¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿ÈÄÌî¡£¡Ö¡ÚDAY2¡Û¥ß¥Ë¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆUSJ¤Ø¡×¤È¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÌ¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ª¤Î¤Î¤Î¤«¤È¤½¤Î»Ò¶¡¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËèÇ¯²ÈÂ²¤Ç¹±Îã¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢4ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È°ì½ï¤ËÍ·¤Ù¤ë¤ªÍ§Ã£¤¬¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ï¤Þ¤À¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Ç¡¡²ÈÂ²¤ÇBirthday dinner ¤Ï¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¡×¡Ö±Ê±óÇ¯¼è¤é¤Ê¤¤¤·±Ê±ó¤Ë²Ä°¦¤¤¤·Èþ¿Í¤À¤·ËÜÅö¤ËÆ´¤ì»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ù¥Ó¤Á¤ó¥ß¥Ë¥ª¥ó²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÄã¤á¥Ä¥¤¥ó¥Æ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£