楽天モバイル、フォルダブルスマホ「Galaxy Z Flip4 SM-F721C」にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供開始
|Rakuten Mobileスマホ「Galaxy Z Flip4 SM-F721C」がAndroid 16に！
楽天モバイルは12日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）に対応している楽天回線対応製品として販売している5G対応フォルダブルスマートフォン（スマホ）「Galaxy Z Flip4（型番：SM-F721C）」（Samsung Electronics製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年11月12日（水）より順次提供開始するとお知らせしています。
主な更新内容は「OSアップデート（Android 16）」となっており、Android 16へのOSバージョンアップとともに独自ユーザーインターフェース「One UI 8」にもバージョンアップされ、これらについてはメーカーの公式Webページ『One UI | Galaxy向けにカスタマイズされたUI | Samsung Japan 公式』をご参照ください。
Galaxy Z Flip4 SM-F721Cは「Galaxy」ブランドにおいて2022年に展開されたフォルダブルスマホ「Galaxy Z Flip4」の楽天モバイル版で、折り畳めるディスプレイを採用することによって縦に折りたため、開いた状態では普通のスマホサイズで閉じるとコンパクトに持ち歩けるというコンセプトとなっており、他の日本向けGalaxy Z Flip4と同様におサイフケータイ（FeliCa）に対応しています。
画面は開いたときに現れるメインディスプレイが約6.7インチFHD+（1080×2640ドット）Dynamic AMOLED 2X Display（約425ppi）で、閉じたときのサブディスプレイが約1.9インチ512×260ドットSuper AMOLED Display（約302ppi）で、折り畳む途中でL字型にして置いて使う「FlexCam」などの特徴的な機能に対応しています。本体色は楽天モバイルではボラパープルとグラファイトの2色がラインナップされており、サイズはオープン時で約165×72×6.9mm、クローズ時で約85×72×15.9mm、質量は約187g。
主な仕様はQualcomm製チップセット（SoC）「Snapdragon 8+ Gen 1」 や8GB内蔵メモリー（RAM）、128GB内蔵ストレージ、3700mAhバッテリー、ワイヤレス充電、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2、NFC、MST、位置情報取得（GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS）、加速度センサー、気圧センサー、ジャイロセNンサー、近接センサー、地磁気センサー、ホールセンサー、光センサー、デュアルリアカメラ、シングルフロントカメラ、指紋認証、顔認証、防水（IPX8）など。携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。
5G NR: n3, n28, n41, n77, n78, n79, n257
4G LTE: Band 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, V
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
発売時はAndroid 12をプリインストールしており、2022年12月よりAndroid 13、2024年1月よりAndroid 14、2025年6月よりAndroid 15が提供されてきましたが、今回、最新のAndroid 16が提供開始されました。更新方法は本体のみで手動で行うには「設定」→「ソフトウェア更新」→「ダウンロードおよびインストール」から画面の案内に従って操作します。ビルド番号は「設定」→「端末情報」→「ソフトウェア情報」→「ビルド番号」にて確認可能。更新に際しての注意事項は以下の通り。
・モバイルデータでのソフトウェア更新は、データ通信費がかかります。
・ソフトウェアの更新を行う際は電波状態の安定した環境で移動せず行ってください。
・ソフトウェアの更新中は、発着信を含む各機能をご利用できません。また、緊急通報（110番、118番、119番）をご利用することもできません。
・ソフトウェアの更新中は、故障の原因となるため、絶対に本機の電源を切らないでください。
・ソフトウェアの更新中は、故障の原因となるため、更新中に電池切れになることが無いよう、十分に充電した状態で行ってください。
・ソフトウェアの更新を行うと、一部の設定が初期化されることがありますので、再度設定を行ってください。
・ソフトウェアアップデート完了後は、以前のバージョンに戻すことはできません。
・Android OSアップデート後、必要に応じてアプリケーションの更新を行ってください。古いOSバージョン向けのアプリケーションは正常に動作しない場合があります（※OSアップデートのソフトウェア更新の場合）
・製品の状況（故障・破損・水濡れ等）によっては、保存されているデータが破損・消失することがありますので重要なデータは、更新前にバックアップしておくことをおすすめします。
・なお、データが破損・消失した場合の損害に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
