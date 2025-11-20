俳優の佐々木希（37）がワンオペ育児中、7歳の長男に感謝したというエピソードを明かした。

【映像】広々とした自宅での日常写真（複数カット）

2017年4月に、お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建（53）と結婚し、7歳と2歳、2人の子どもを育てている佐々木。

SNSでは、広々とした自宅キッチンで、地元・秋田県の食材を使って手際よく料理をする様子や、子どもたちが段ボールや粘土を使って工作をしたことなど日常の様子を発信している。

「私が大変そうにしてるからか」ワンオペ育児中7歳息子の行動に感謝

11月18日は、Instagramを更新し、子どもたちとの近況を報告。

「息子が7歳に。小学生になって、さらにドタバタの毎日だけど、よく頑張っておる。お休みの日はなるべく好きな所に連れて行ってあげたいなと思ってます。この前、ワンオペで子ども2人レゴランドに連れて行ったんだけど、私が大変そうにしてるからか、お兄ちゃんぶりを発揮しててうれしく思った。毎日そうして欲しいけど。でもありがとう。そしておめでとう」と、7歳になった息子の成長を実感したことをつづっている。この投稿にファンからは、「ママ想いで優しい息子さん」「子どもの成長は1番の幸せですね。いつもお疲れ様です」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）