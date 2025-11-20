ボーイズグループ「Stray Kids（ストレイキッズ）」が、米国公演専門誌Pollstar（ポールスター）が発表した「Top 20 Global Concert Tours」チャートで、K−POPアーティストとしては最高の2位に入った。同チャートは、地域別平均チケット興行収益を基準に順位をつけるもの。

Stray Kidsは10月、仁川（インチョン）アジアードメインスタジアムのアンコール公演を最後に幕を閉じた世界35地域56回公演規模のワールドツアー「Stray Kids World Tour」で、全世界の超大型公演場を駆け巡り、さまざまな記録を立てた。35の開催地域のうち28カ所でスタジアム公演を行い、1回平均で数万人の観客を動員した。

また8月に発売した正規4集アルバム「KARMA」で、米国ビルボードメインアルバムチャート「ビルボード200」では7作連続1位の記録を樹立した。22日付「ビルボード200」最新チャートで42位に上がり、12週連続チャートイン。21日午後2時には、新アルバム「SKZ IT TAPE」「DO IT」を発売する。