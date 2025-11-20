非上場企業を中心に、相続や第三者割当増資をきっかけとした株主間の対立が目立ち始めています。出資比率のわずかな差で経営権が大きく変わる会社法の仕組みも、こうした対立の背景にあります。このような状況を受け、トラブルを未然に防ぐために「株主間契約」を整備する動きが広がっています。本記事では、株主間契約が必要となる場面や、会社を守るために押さえておきたい主要条項について解説します。公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。

株主間契約が必要となる4つの場面

株主間契約（Shareholders Agreement）とは、複数の株主が、会社運営や株式の譲渡方法などに関するルールを事前に取り決めておく契約をいいます。株主が複数存在する場合、利害関係が衝突しやすく、トラブルを未然に防ぐためにも重要な役割を果たします。

株主間契約が特に必要となる場面としては、次の4つが挙げられます。

（1）非上場会社の相続

（2）合弁会社の設立

（3）第三者割当増資による資本参加（資本提携）

（4）株式の一部売却

（1）非上場会社の相続

非上場会社の株式が相続によって複数の相続人に分散されると、株主構成が大きく変わります。

たとえば、父親が100％保有していた株式を長男・次男が50%ずつ取得すると、2人の判断が分かれた場合、役員選任や株式譲渡などで意思決定が滞るおそれがあります。こうした事態を防ぎ、スムーズに会社運営ができるよう、株主間契約でルールを定めておくことが有効です。

（2）合弁会社（ジョイントベンチャー）の設立

複数の企業や個人が出資して新たな事業会社を設立する「合弁会社」では、出資比率や役員選任、重要な意思決定で利害が対立する可能性があります。事業を円滑に進めるためにも、株主間契約であらかじめ協力体制や決定ルールを整備しておくことが必要になります。

（3）第三者割当増資による資本参加（資本提携）

会社設立後に、第三者が新たに株主として参加する場合も、既存株主との利害が衝突しやすい場面です。役員選任や株式譲渡の扱いなどについて、事前にルールを決めておくことで、トラブルを避けることができます。

■資本提携のメリット

第三者割当増資による資本参加は「資本提携」と呼ばれます。他人同士が資金を出し合うことで、次のようなメリットがあります。

損失負担を抑えられる：事業が失敗しても、持分に応じて損失を分散できます。 利益は分配されるが、リスクも軽減：成功しても利益を独占することはできませんが、リスクの分散という利点があります シナジー効果が期待できる：複数の株主が協力することで、単独では得られない成果やスピードを得られることがあります。

（4）株式の一部売却

会社設立後に株式の一部を売却すると、新たな株主が加わります。既存株主と新株主の間で意見が対立する可能性があるため、役員選任や株式譲渡ルールについて取り決めておくことが必要です。

株主間契約に盛り込むべき主な条項

株主間契約には、主に次の4つのジャンルの条項が盛り込まれます。

ガバナンスに関する事項 事業に関する事項 株式の譲渡に関する事項 関係の解消（出口）に関する事項

■ガバナンスに関する事項

ガバナンスに関する条項では、株主がどのように会社経営へ関与するかを定めます。

●少数株主による役員選任

会社法では、株主総会の過半数を持つ株主が役員を選任できます。そのため、51％対49％の出資であれば、ほとんど差がないにもかかわらず51％株主が役員を独占できます。これを避けるため、49％株主にも役員選任枠を認めることがあります。

●重要事項への拒否権

少数株主が重要な経営判断に対して拒否権を持つルールを設けることがあります。

対象となる事項の例は次のとおりです。

定款や取締役会規程の改廃 新株発行やストックオプション発行 重要なM&A 重要な資産の取得・処分 事業計画や予算の承認 高額な借入、社債発行、債務保証 新規事業の開始・既存事業の廃止 配当方針の決定

■事業に関する事項

事業面でのルールとして、次のような内容を定めます。

会社と株主との取引条件 知的財産権のライセンス契約 役職員の派遣 追加出資義務の有無 配当方針 競業禁止義務や従業員勧誘禁止義務

株式譲渡に関する規定

株式譲渡では、経営への影響力を持つ株主が予期せぬ第三者に変わるリスクがあるため、原則として「株式の譲渡には他の株主の承認が必要」とすることが一般的です。ただし、投資回収の機会を完全に失わせないよう、次の権利が例外的に認められます。

◆先買権

株主が第三者へ株式を売却しようとする場合、他の株主が同じ条件で優先して購入できる権利です。望ましくない第三者が株主になることを防ぎます。

［図表1］先買権のイメージ

◆共同売却請求権（タグ・アロング）

ある株主が第三者へ売却する際、他の株主も同じ条件で一緒に売却できるよう請求できる権利です。少数株主の保護として機能します。

［図表2］共同売却請求権のイメージ

◆強制売却請求権（ドラッグ・アロング）

ある株主が第三者に売却する場合、他の株主にも同条件で売却させることを求める権利です。大株主が会社売却を進めやすくする仕組みです。

［図表3］強制売却請求権のイメージ

株主間での株式譲渡に備えるルール

株主同士で株式を譲渡するケースも想定されるため、「コール・オプション」や「プット・オプション」を定めておくことがあります。

◆コール・オプション

重大な事態が生じた場合に、相手方の株式を買い取ることができる権利です。

◆プット・オプション

重大な事態が生じた場合に、相手方に株式を買い取らせることができる権利です。多くの場合、大株主がコール・オプション、少数株主がプット・オプションを持ちます。

■「重大な事態」の例

一定期間の経過 相手方の契約違反 倒産 業績悪化 重要事項の拒否によるデッドロック

関係解消（出口）に関する事項

少数株主の拒否権が行使されると、会社として意思決定できない「デッドロック」が生じます。この場合、株主間契約では次のような対応策を規定します。

株主間での株式売買（コール／プットの行使） 会社の解散・清算 残余財産の分配方法 事業の引き継ぎ先

譲渡価格の定め方としては、

M&A相場を基準にする方法 出資時の価格を固定値として用いる方法 第三者専門機関による評価額を使う方法

などがあります。

岸田 康雄

公認会計士／税理士／行政書士／宅地建物取引士／中小企業診断士／1級ファイナンシャル・プランニング技能士／国際公認投資アナリスト（日本証券アナリスト協会認定）