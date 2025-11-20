自分たちが亡くなった後に遺族に迷惑をかけないよう、生きているうちに不要なものを捨てる「生前整理」が注目を集めています。品物によっては、単に捨てるのではなく、売ることで生活費の足しになるケースもあります。ただ、生前整理はやり過ぎると思わぬトラブルに発展するケースも。今回はトータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、生前整理を行ううえで注意すべき点について解説します。

体力のあるうちに片付けたい…換金しながら「生前整理」を開始

清水良子さん（70歳）は夫の隆さん（73歳）と2人暮らし。年金収入は2人で月21万円。住宅ローンは完済しているものの、貯金を切り崩ながらの生活。隆さんが退職した時には約3,000万円の貯金がありましたが、その額も2,200万円程度に減少しています。

娘2人は結婚して他県に住んでおり、使わなくなった部屋は夫婦の倉庫代わり。何がどこにあるのかわからない状態です。

「私たちも、あと何年健康でいれるかわからない。娘達に迷惑をかけないためにも、体力のあるうちに片付けたい」……良子さんは何年もそう思いながら、手を付けられていない状態だったといいます。

ですが、久々に会った友人から「不用品を整理して買取業者に買い取ってもらった」と聞き、一気にやる気が湧きました。部屋が綺麗になるうえに多少のお金になれば、一石二鳥です。

こうして友人から買取業者を紹介してもらい、本格的な生前整理を始めることに。まずは、ネックレスや指輪などの宝石類。若い頃に買ったり貰ったりしたものですが、金価格が上がっていることもあり、予想をはるかに超える約50万円の値が付きました。

その査定に気を良くした良子さんは、使わないブランドものの服やバッグ、家具や電化製品など換金できるものを買取業者に売却。売れないものは廃棄するなど、家の物を整理していきました。

家の中がスッキリしていくことの気持ちよさ、いらないものがお金になるという喜び。良子さんは、この「不要な物の片付け」にすっかりはまり込んでいました。

「こんなガラクタ取っておいてどうするの？」

次に手を付けたのが夫・隆さんのもの。古い洋服などはすぐに片付き、目を付けたのが隆さんの趣味関連のものでした。若い時に好きだったというカメラは10台以上。隆さんは几帳面で、カメラやレンズはドライボックスに入れてきちんと管理しています。

また、鉄道も趣味で、模型も数点持っていました。これもまた、孫が小さい時に遊んで以来、10年以上一切箱から出している気配はなし。部品も欠けており、価値があるとは思えません。

カメラはまだしも、ボロボロの模型は価値もなく、この先使うこともないと判断した良子さん。レールなどの付属品と一緒に捨てることを考えました。

もちろん「これ、捨ててもいいわよね？」と確認することは忘れていません。しかし、隆さんからは「最悪レールは捨ててもいいけど、模型は残しておいてくれないか」と思わぬひと言。

良子さんには隆さんが模型を残したがる理由がわかりません。こんなボロボロのガラクタに何をこだわっているのだろう？ その思いが、そのまま口をついて出ました。

「こんなもの、ただ取っておいてもしょうがないでしょう。押入れのスペースを取るだけで、何の意味もないじゃない。この機会に捨てましょうよ」

しかし、この一言が、隆さんを激怒させることになったのです。

「勝手に物を捨てるな」…夫が激怒した理由

「いい加減にしてくれ！」

怒りをあらわにした隆さん。「お前だけの都合で勝手に物を捨てるな！ 心の整理が必要なんだ」とも。温厚な隆さんがここまで怒るのは、長い夫婦生活でも数えるほどのことでした。

隆さんは、良子さんが生前整理を始めた頃から、複雑な気持ちを抱えていました。良子さんが整理した宝石や洋服の中には、隆さんがプレゼントしたものや孫からもらった思い出のある物もありました。しかし、良子さんはいとも簡単にお金やゴミに換えてしまったのです。

そこまでは我慢していたものの、鉄道模型には隆さんの特別な思い入れがありました。父親が国鉄勤務だったことから列車に憧れていたこと。自分が初めてもらったボーナスで購入したこと。ズッシリと重い模型は最近の模型と異なり、昔のおもちゃを思い出すことも。

古い模型のため、孫が遊んでなくした部品を取り寄せて直すこともできません。しかし、孫と遊んだ楽しい記憶とともに、隆さんの心の中にずっと残っていました。

そうした思い出を無視して処分を進めようとする良子さんに、不満や怒りが爆発してしまったのです。

これをきっかけに、隆さんは自分の部屋に閉じこもりがちになり、以前は一緒に行っていた散歩も1人で行くように。食事の時でさえ口を利かなくなり、良子さんはむなしい気持ちでいっぱいになったといいます。

「ただ整理をしたかっただけなのに、こんなことになるなんて……」

取り返しのつかないことになるケースも

生前整理には、家の中の不要な物を減らして部屋をスッキリさせたり、万一の時に子どもに迷惑をかけないようにしたり、場合によってはお金に換えたりできるメリットがあります。

しかし、生前整理は「人生を見つめなおす行動」とも言われます。処分する前に夫婦で「これは本当に捨てるべきか」をきちんと話し合わなければ、夫婦の中がぎくしゃくしてしまうことも十分にあり得ます。

これは生前整理だけに限らず、現役世代の「捨て活」「断捨離」も同様です。部品を失いボロボロになった模型のように第三者から見れば価値がない物でも、持ち主にとっては深い思いが込められていることも多いのです。

そのため、下記のような点に注意しながら進めることが大切です。

・勝手に処分しない…どんなに不要に見えても、必ず持ち主に確認すること。

・感情的価値に理解を示す…「使っていない」「古いから」だけで判断しないことが大切。

・処分を急がない…持ち主が納得するまで時間をかけること自体が生前整理のプロセス。

「もし勝手に捨てて事後報告をしていたら、夫婦関係は取り返しのつかないことになっていたかもしれません」

そう振り返る良子さん。その後、良子さんは自分の気持ちが至らなかったことを隆さんに謝り、話し合いながら一つ一つ整理していくことにしました。

それまで良子さんの頭の中にあったのは、とにかく処分することでした。しかし、何を大切に残すかを考えることで、夫婦の会話も増え、今まで気づかなかった隆さんの気持ちにも気づくことができたのです。

ただ物を減らすことだけを考えるのではなく、心地よい整理を意識すること。それが、生前整理の最大の目的といえるでしょう。

新井智美

トータルマネーコンサルタント

CFP®