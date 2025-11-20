¡ãºÊ¤ÎÍ¥¤·¤µ100%¡äÉ×¤Î¼ñÌ£¤Ç¡Ö±þ±ç¤·¤Ê¤¤¤¬»ß¤á¤â¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡ã¥Þ¥Þ¤Î¥ê¥¢¥ëÄ´ºº¡ä
¡Ö±þ±ç¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¤Þ¤¢»ß¤á¤â¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤½¤¦»×¤¦É×¤Î¼ñÌ£¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ä¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡º£²ó¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥»¥ì¥¯¥È¤Ç¤Ï¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¼ñÌ£¤Ç¡È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â»ß¤á¤â¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁªÂò»è¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ë¡×¡Ö¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Î3¤Ä¤òÀßÄê¡£500¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëºÊ¤¿¤Á¤«¤éËÜ²»¤È¤È¤â¤Ë²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤Î¼ñÌ£¡¢»ß¤á¤Ê¤¤ºÊ¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬75.0%¤ÈÂçÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï19.0%¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Ï6.0%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥¯¤Ë¶Ú¥È¥ì¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢½¸¤á¤Þ¤Ç¡¢É×¤¿¤Á¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¡×¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¡£ºÊ¤¿¤Á¤Ï¤ª¾®¸¯¤¤¤ÎÈÏ°Ï¤ä²ÈÂ²¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤ëÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÊ¤¿¤Á¤¬¡È»ß¤á¤Ê¤¤¡ÉÉ×¤Î¼ñÌ£¤¤¤í¤¤¤í
É×¤¿¤Á¤Î¼ñÌ£¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó·Ï
¡Ø·¤¡£¿·¤·¤¤¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤Ï¸Å¤¤¤Î¤òÇä¤ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¡£Íú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤·¤¤¬50Â¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¡Ù
¡ÖNIKE¤Î·¤½¸¤á¡×¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î·¤¸ÂÄê¤Ç½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥¢¥Ë¥á¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢½¸¤á¡Ù
¡Ø°ìÈÖ¤¯¤¸¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢½¸¤á¡ª¡Ù
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤â¼ïÎà¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤ä¤¹¤¤ÄêÈÖ¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢
¡ØÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ê¤¤¥×¥é¥â¥Ç¥ë½¸¤á¡Ù
¤È¤ÎÀ¼¤â¡£¡ÈÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢ºÊ¤ÎÊò¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼Ö¡¦¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î¾è¤êÊª·Ï
¡Ø¥Ð¥¤¥¯¡Ù
¡Ø¼Ö¡£°Â¤¤¼Ö¤ò¼«Ê¬¤Ç¥á¥ó¥Æ¤·¤Æ°é¤Æ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤é¤·¤¤¡Ù
¡ÈÃË¤Î¥í¥Þ¥ó¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤à¼ñÌ£¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡¦ÅÒ¤±¤´¤È
¡Ø¥Ñ¥Á¥ó¥³¡£¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤À¤·¤ª¾®¸¯¤¤¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤À¤«¤éÄü¤á¤Æ¤ë¡Ù
¡Ø¶¥ÇÏ¤¬¹¥¤¤Ç¤ª¾®¸¯¤¤¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡Ù
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¾ò·ï¤Ä¤¤ÇµöÍÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥²¡¼¥à¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡Ë
¡Ø¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡£¹â¤¤¡ª¡ª¡Ù
¡Ø¥²¡¼¥à¡£²Ý¶â¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ç¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù
¥²¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²Ý¶â¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤¬¤ï¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤Ï¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢
¡Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡£Ãæ³Ø¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Æº£¤â¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¤ªÀ¤ÏÃÌò¤È¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤«¥Æ¥Ë¥¹¡Ù
¡Ø¶Ú¥È¥ì¡Ê¥¸¥àÄÌ¤¤¡Ë¡£·ò¹¯Åª¤À¤·Âç²ñ¤Ë½Ð¤ë¤Û¤É¡Ù
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥´¥ë¥Õ¡×¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡×¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¼ñÌ£¤âÂ¿¤¯¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÛÇ§¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëºÊ¤¿¤Á¤ÎËÜ²»
É×¤Î¼ñÌ£¤ò¡Ö¤Þ¤¢¤¤¤¤¤«¡×¤È¸«¼é¤ëºÊ¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÊüÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤äÉ×ÉØ¤Î´Ø·¸À¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤«¤é¤Ï¡¢ÌÛÇ§¤ÎÃæ¤Ë¤Ë¤¸¤à¡ÈËÜ²»¡É¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÁ¬¤ÎÉéÃ´¤¬ÌÛÇ§¤Î¡È¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¡É¤Ë
¤ª¾®¸¯¤¤¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¼«Í³¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢²ÈÄí¤ÎºâÉÛ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¹â³Û¤ÊÇã¤¤Êª¤¬Â³¤¯¤ÈÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ØºÇ¶á¥Ð¥¤¥¯¤ÎÉôÉÊ¤Ë20Ëü±ß»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ÆÄË¤«¤Ã¤¿¡Ù
¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö²È·×¤ò°µÇ÷¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÃù¶â¤Ë¶Á¤«¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¡¢ÌÛÇ§¤ÎÂçÁ°Äó¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°é»ù¡¦²È»ö¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬¥«¥®¤Ë
¼ñÌ£¤Î¡ÖÆâÍÆ¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤¬ºÊÂ¦¤«¤éÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬ÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤Ë¼ñÌ£¤ËÁö¤ëÉ×¤Ëº¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³ÃÌ¤«¤é¡£ºÊ¤Ë°é»ù¤ä²È»ö¤òÇ¤¤»¤¤ê¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤ËË×Æ¬¤¹¤ëÉ×¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ëÁ°¤Ë¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ØÆý»ù¤ÎÁÐ»Ò¤È»ä¤òÊü¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥³¥¤¥Ä¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¿²¤«¤·¤Ä¤±¤¿ÁÐ»Ò¤¬µ¯¤¤ë¤·»¦°Õ¤¬Í¯¤¤¤¿¡Ù
¤È¤Î·Ð¸³ÃÌ¤â¡£²ÈÂ²¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¼ñÌ£¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤Î¤ÏNG¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±¤¸¼ñÌ£¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï²ÈÂ²¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ëÂ¦¤Î°õ¾Ý¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Áý¤¨¤ë¡È¤â¤Î¡É¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤â
¡ÖÍú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤·¤¤¬50Â¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÃÖ¤¾ìÌäÂê¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼ñÌ£¤Î¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤ë¡á²È¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¡×¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¸»¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ñÌ£¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï¡È²ÈÄíÆâ¤ÎÎÎ°è¡É¤ò¤É¤¦Ê¬¤±¤ë¤«¤¬¡¢É×ÉØ±ßËþ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
É×¤Î¼ñÌ£¤È¾å¼ê¤Ë¤Ä¤¤¢¤¦3¤Ä¤Î¥³¥Ä
»ß¤á¤¿¤¤¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÀµÄ¾¥â¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉ×¤Î¼ñÌ£¤È¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤¤¢¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¡§¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë
ÃÖ¤¾ì½ê¤ä»È¤¦¤ª¶â¤Î¾å¸Â¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ñÌ£¤Î¤â¤Î¤Ï¤³¤ÎÃª¤Þ¤Ç¡×¡Ö·î¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¶â³Û¡×¤Ê¤É¤¢¤é¤«¤¸¤á¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢Àþ°ú¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2¡§¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤ÎÂåÂØ°Æ¤òÄó°Æ
¡Ö¤ä¤á¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÇÈ¯»¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÂåÂØ°Æ¤ò½Ð¤¹¤Û¤¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ëµ¤Ê¬Å¾´¹¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É×¤Î¼ñÌ£¤Ø¤ÎÉÔËþ¤â¤ä¤ï¤é¤°¤Î¤Ç¤Ï¡©
3¡§²È·×¤È¤ª¾®¸¯¤¤¤òÌÀ³Î¤ËÊ¬¤±¤ë
²È·×¤«¤é½Ð¤¹»Ù½Ð¤È¡¢ËÜ¿Í¤Î¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¾®¸¯¤¤¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÊ¬¤±¤ë¤Î¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£¡Ö¼ñÌ£Èñ¡×¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«¸ÊÀÕÇ¤¡£ÌÀ³Î¤Ë·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
É×¤Î¼ñÌ£¡¢»ß¤á¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Èµ÷Î¥¤Î¤È¤êÊý¡É¤¬Âç»ö
Â¿¤¯¤ÎºÊ¤¿¤Á¤Ï¡¢É×¤Î¼ñÌ£¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¡É¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¶â¤ä»þ´Ö¡¢²ÈÄí¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤òÂº½Å¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤¿¤éÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¥¢¥ó¥±¡¼¥È³µÍ×¡Û
Áí²óÅú¿ô¡§503É¼
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È
Ä´ºº·î¡§2025Ç¯10·î
Ä´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¡§¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥»¥ì¥¯¥ÈÊÔ½¸Éô
Ê¸¡¦ÊÔ½¸Éô¡¡