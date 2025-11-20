＜速報＞女王戴冠かかる佐久間朱莉、渋野日向子、西村優菜がティオフ いずれもパー発進
＜大王製紙エリエールレディス 初日◇20日◇エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県)◇6595ヤード・パー71＞年間女王決定の可能性や、来季シードが確定する“大一番”となる今週の国内女子ツアーは、第1ラウンドが進行している。
【写真】暖かそう… 耳当てをする季節となりました
女王戴冠がかかる佐久間朱莉、米ツアーを主戦場にする渋野日向子、西村優菜が午前9時10分に10番ティからティオフ。いずれもパーで滑り出した。その1組前からは先週に続き今季3試合目の日本ツアー出場となる原英莉花、前週初優勝を挙げた脇元華、メルセデス・ランキング2位の神谷そらの注目組がスタートしている。ともに初シード入りを目指す、現在メルセデス・ランキング51位の吉田鈴と同49位の都玲華は午前10時10分に10番ティから初日を迎える。2アンダー・首位タイにイ・ミニョン、ペ・ソンウ（ともに韓国）、木村彩子。1アンダー・4位タイにルーキーで今季1勝の入谷響、地元・愛媛県出身の河本結らが続いている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
