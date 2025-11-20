＜速報＞ダンロップフェニックス開幕！ 今季日本ツアー初出場の松山英樹はパー発進
＜ダンロップフェニックストーナメント 初日◇20日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第1ラウンドが進行している。日本ツアー今季初出場の松山英樹、谷原秀人、小平智が午前9時08分に10番ティからスタート。いずれもパーで滑り出した。
【LIVE写真】松山英樹、後輩のプレーにこの笑顔！
先週の「三井住友VISA太平洋マスターズ」で今季2勝目を挙げ、賞金ランク1位に浮上した金子駆大は、米ツアー通算2勝のニック・ダンラップ（米国）、今年の「日本オープン」覇者・片岡尚之と午前9時19分にティオフする。直近の出場8試合で5度のトップ10入りを果たしている石川遼は同8時46分にコースに出ている。その1組後ろで賞金ランキング2位の生源寺龍憲がプレー中だ。プロ2戦目の中野麟太朗は、米女子ツアーでプレーする山下美夢有の弟・勝将と、古川龍之介とともに同9時52分から初日を迎える。1アンダー・単独首位に上井邦浩。イーブンパー・2位タイに吉田泰基、石川、生源寺らが続いている。賞金総額は2億円。優勝者は4000万円を手にする。
