【中日】「何度も見返す一本」ファンの心を掴む土壇場での逆転シーンを生み出したパワーヒッターとは！？

今シーズンもついに幕を下ろしたプロ野球。

歓喜、涙、そして球場を揺らすような歓声--今年も数々のドラマが生まれました。

当WEBメディア「ラブすぽ」では、ユーザーの皆さまの声をもとに“今シーズン最も印象に残った名シーン”をピックアップ！ファンのリアルな視点から、プロ野球の魅力を振り返っていきます。

「何度も見返す一本」心を掴んだ、土壇場での逆転３ラン

今回寄せられた声は、中日ドラゴンズ・細川成也選手へのコメント。

「7月9日、福島県営あづま球場で行われた巨人vs中日戦。途中大雨も降るなかでの試合で４番細川成也選手が９回表の２アウト、ランナー２・３塁のフルカウントから、巨人のライデル・マルティネス投手からレフトスタンドへの逆転３ランホームランを打って2ｰ3で逆転した試合が燃えました。何回もそのシーンを見てしまいます。」（H.N「まなぴー」さん）

コメントの試合は2025年7月9日福島県営あづま球場で行われた読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズ戦。９回表、中日の細川成也選手が巨人のマルティネス投手から奪った逆転３ランホームランについてのコメントでした。

２回、８回と巨人に先行得点を許し、９回表２アウトの崖っぷちの状況からの逆転劇。その劇的な光景に、画面越し・球場問わず多くのファンが震えたことでしょう。

何度も逆転のシーンを見てしまうというまなぴーさん。一発がでたときの興奮が感じられる、熱いコメントをありがとうございました！

7月9日 逆転３ランホームランを放つ中日ドラゴンズ・細川成也選手

中日ドラゴンズ・細川成也選手

ポジションは外野手、明秀学園日立高から2016年ドラフトにて横浜DeNAベイスターズからの5位指名を受け入団。22年末に中日へ移籍、23年開幕から一軍で成績を残している。

直近では契約更新で年俸1億円を突破した報道※1もあり、今後のますますの活躍が期待される。2026年も細川選手から目が離せないシーズンとなりそうだ。

