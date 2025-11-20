49ºÐÎÏ»Î¤Î¡È¿´Àö¤ï¤ì¤ë¡É¤ª¼µ· ÅÚÉ¶¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÍ¾±¤¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¾®¤µ¤ÊÎé¡É¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¶ÃÃ²¡Ö¤¹¤´¤¤¤¾49ºÐ¡×¡ÖÃæÇ¯¤ÎÀ±¡×
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ½½°ìÆüÌÜ¡þ19Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÚÉ¶¤Ø¤Î¡Ö¾®¤µ¤ÊÎé¡×Èþ¤·¤¤¤ª¼µ·
¡¡49ºÐ¸½ÌòºÇÇ¯Ä¹ÎÏ»Î¤Î¿¼¡¹¡¢¤µ¤é¤ËÅÚÉ¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÃúÇ«¤ÊÎé¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÁêËÐ¤ª¤è¤ÓÅÚÉ¶¤Ø¤Î¡È°Ú·É¤ÎÇ°¡É¤µ¤¨´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤½¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡ÖÃæÇ¯¤ÎÀ±¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤¾49ºÐ¡×¤È¶ÃÃ²¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢»°ÃÊÌÜ¸Þ½½È¬ËçÌÜ¡¦æÆ·æ¡Ê¼ÇÅÄ»³¡Ë¡£¾¼ÏÂ51Ç¯¡Ê1976Ç¯¡ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¸½ÌòºÇÇ¯Ä¹49ºÐ¤ÎæÆ·æ¤Ï¡¢º£¾ì½êÄ´»Ò¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½éÆü¤Î½Ð¤Ê¤¤5Ï¢ÇÔÃæ¡£¤À¤¬½½°ìÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î·Î¸Å¤ÎÀ®²Ì¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¡¡½øÆóÃÊ¸ÞËçÌÜ¡¦´´´õ¤ÎÎ¤¡ÊÀ¾´ä¡Ë¤È¤Î°ìÈÖ¡£Î©¤Á¹ç¤¤ÀµÌÌ¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤¿æÆ·æ¤Ï¡¢´´´õ¤ÎÎ¤¤Î¶¯Îõ¤Ê¤Î¤ÉÎØ¤ÇÂç¤¤¯¤Î¤±¤¾¤ë¤â¡¢ÂÑ¤¨¤Æº¸»Í¤Ä¤ËÁÈ¤ó¤Ç±þÀï¡£ÁÈ¤ó¤À¾õÂÖ¤ÇÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÂÎ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆµÕÅ¾¤Î´ó¤êÅÝ¤·¤ò·è¤á¤¿¡£ÇòÇ®¤·¤¿°ìÈÖ¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¸«»ö¤Ë¾¡Íø¤·¤¿æÆ·æ¤Ï¡¢º£¾ì½ê½éÇòÀ±¤È¤Ê¤ë1¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£´´´õ¤ÎÎ¤¤Ï6ÇÔÌÜ¡£¼èÁÈ¸å¡¢æÆ·æ¤Ï¾¡Ì¾¾è¤ê¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢ÅÚÉ¶¤ò²¼¤ê¤ÆÂ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤éÄ¾Î©»ÑÀª¤Ç¿¼¡¹¤È°ìÎé¡£Ä¾¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÅÚÉ¶¤Ë¸þ¤«¤¤¥³¥¯¥ê¤ÈÍ¾±¤¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤ÊÎé¤ò¤·¡¢ÍªÁ³¤È²ÖÆ»¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î½êºî¤«¤é¤ÏÁêËÐ¤ª¤è¤ÓÅÚÉ¶¤Ø¤Î°Ú·É¤ÎÇ°¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢49ºÐ¤ÈÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿Ä¥¤ê¤Î¤¢¤ëÂÎ¤Ï¡¢ÁêËÐÆ»¤ËÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤Ë¤â±Ç¤Ã¤¿¡£
¡¡30ºÐÁ°¸å¤Ç°úÂà¤¹¤ëÎÏ»Î¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢50ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤ÆÅÚÉ¶¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëæÆ·æ¡£½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤À¤Î¤ÏÊ¿À®7Ç¯¡Ê1995Ç¯¡Ë»°·î¾ì½ê¤Ç¡¢30Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌµµÙ¤Ç½Ð¾ì¡£¹âÎðÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤Ï¾¼ÏÂ°Ê¹ß¡¢ÎáÏÂ4Ç¯¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ë51ºÐ7¥«·î¤Ç°úÂà¤·¤¿¸µ»°ÃÊÌÜ¡¦²Ú¿á¤ËÂ³¤¯ÎòÂå2°Ì¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¶Ã°ÛÅª¤ÊµÏ¿¤ò»ý¤Ä49ºÐ¡¦æÆ·æ¤Î¾¡Íø¡¢¤½¤·¤ÆÃúÇ«¤Ê½êºî¤Ë¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÃæÇ¯¤ÎÀ±¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤¾49ºÐ¡×¡Ö¤ª¤ª¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¤¡×¡ÖÇòÀ±¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÅ´¿Í¤Î¾¡Íø¡×¤È¶Ã¤¤ä¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë