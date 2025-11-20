ＳＯＭＰＯがマド開け急反発、今期純利益予想の上方修正と自社株買いを好感 ＳＯＭＰＯがマド開け急反発、今期純利益予想の上方修正と自社株買いを好感

ＳＯＭＰＯホールディングス<8630.T>がマドを開けて急反発した。同社は１９日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直し、純利益の見通しを従来の３３５０億円から５４００億円（前期比２．２倍）に上方修正した。過去最高益の更新を計画する。また、取得総数２４００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．６４％）、取得総額７７０億円を上限とする自社株買いの実施を発表。これらを好感した買いが入った。



金融商品の未実現損益の増加とともに、国内外の自然災害による発生保険金がこれまでの予想を下回る見通しとなったことを業績予想に反映した。自社株の取得期間は１２月１日から２６年３月３１日まで。９月中間期の純利益は３６０４億２８００万円（前年同期比９７．４％増）だった。



出所：MINKABU PRESS