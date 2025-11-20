

付き合い始めた彼女がキレたワケは……（写真：Graphs／PIXTA）

婚活で順調に真剣交際に入り、“結婚が見えてきた”と思っていた矢先、あることをきっかけに突然相手が怒りを爆発させ、交際終了を告げてくることがある。あるいは、成婚退会後に「結婚はできない」と婚約解消を言い出すケースがある。

それまで穏やかで誠実に見えていた相手が、豹変した原因はなんなのか。

仲人として婚活現場に関わる筆者が、婚活者のリアルな声を交えながら婚活を考えていく連載。今回は、相手が突然キレて関係が終焉した3つの実例から、“なぜ彼ら（彼女ら）は怒りを抑えられなかったのか”、 “その予兆をどう見抜いたらよいのか”を考えてみたい。

笑顔が一瞬で怒りに変わった

たつお（43歳・仮名）は、みさこ（39歳・仮名）と真剣交際に入り、順調にデートを重ねていた。手をつないだり、別れ際にハグをしたりと、結婚に向かって2人の距離を縮めていたようだった。

一人暮らしの長いみさこは、「普段の食事は無駄なお金を使わないように自炊、会社にもお弁当を持っていっている」という。そうした経済観念がしっかりしているところにも、たつおはひかれていた。

ある日のデートで、初めてみさこの自宅を訪れることになった。

「簡単にランチを作るね」とパスタとサラダ、手作りスイーツを用意して、もてなしてくれた。どれも、本当においしかった。

食後に肩を並べてソファに座り、テレビを見ながらくつろいでいたとき、たつおは穏やかな幸せを感じていた。

「もう、お腹いっぱい。結婚したら、こんな毎日になるのかな」

そう言うと、自分の満腹になった腹を軽く叩いた。続けて、隣に座っていたみさこにちょっとしたじゃれあいのつもりで、彼女の脇腹をつまみながら、おどける口調で言った。

「おや、これはなんだ？ もう少しやせたほうがいいかも」

その瞬間、みさこの表情が一変した。

「失礼ね！ そういう無神経なところ、前から気になっていたの。もう今日は帰って」

楽しい時間は一瞬で終わった。あまりの剣幕にたつおは、ひとまずその場を引き上げた。すると、夜になってみさこからLINEが届いた。

「無神経なあなたとの結婚は考えられなくなりました。交際を終了にしましょう」

たつおは「軽い冗談のつもりだった。ごめんなさい。思い直してくれないかな」とLINEを送ったものの返信はなく、翌日みさこの相談室を通して、交際終了の連絡が届いた。

たつおに悪気はなかった。しかし、みさこには長年抱えてきた体型へのコンプレックスがあったようだ。 “笑って受け流せない言葉”を相手に無意識で言われたとき、人は怒りによって自分を守ろうとする。

怒りの根底にあるのは、“再び傷つきたくない”という心理だ。

成婚退会後に突然「結婚は無理」

ゆかり（38歳・仮名）は、まさと（41歳・仮名）と3カ月の交際を経て、成婚退会をした。まさとは穏やかで真面目、聞き上手な男性で、ゆかりも“この人となら安定した家庭が築ける”と確信していた。

だが、退会後1カ月も経たないうちに、まさとから突然LINEが届いた。

「結婚はやはり難しいと思います」

驚いて理由を尋ねるLINEを送ると、「たびたび自分の言動を否定されるので、これから先もそれが続くと思うと苦痛になりました」という。

ゆかりは意味がわかならかったので、「たとえばどんなときに、そう感じるの？」と尋ねると、「この間の家電量販店で、洗濯機を見ていたときの会話を思い出してみて」と返信がきた。

ことの顛末は、こうだった。

まさとが「ドラム式は高いから縦型で十分だよ」と言ったので、ゆかりは軽く笑って「えー？ そんなケチくさいなぁ。私が奮発して自分のお金で買おうか」と言った。

それが彼の中では、“見下された”という感情につながったのだという。「キミは悪気がないのかもしれないけど、そのほかにも僕を軽く扱っている言動がたくさんあるんだよ」。

このやり取りのあと一度会って話をしたが、まさとの婚約破棄をする気持ちは変わらなかった。ゆかリはこのことを筆者に伝えながら、言った。

「こちらはまったく悪気がないのに、相手を傷つけてしまうこともあるのですね。ただ、そこも人それぞれで『何言ってるんだよ。失礼だな』と、その場で軽く笑って受け流す男性もいると思うんです。まさとさんは神経質だし、私の言葉に過剰反応をする。婚約解消になってよかったです」

穏やかな人ほど怒りを外に出さず、心の中で膨らませてしまう。自分の意見が尊重されない、自分のことをバカにした。それを“圧”だと感じた瞬間、理屈では抑えられないほど怒りが爆発し、拒絶反応を示してしまうのだろう。

愛情が一転して怒りに変わる

あやか（36歳・仮名）は、けんじ（38歳・仮名）と仮交際に入り、すぐに意気投合した。けんじは情熱的でまめに連絡をくれ、「運命の人に出会った気がする」と早々と真剣交際を申し込んできたので、あやかもそれを快諾した。

しかし、真剣交際に入ってから、気になるところが出てきた。

少し連絡が遅れただけで、「なんで返信が遅くなったの？」と聞いてくる。外で食事をしていても、あやかがふと視線を逸らした先に男性がいると、「今、あの男のことを見たでしょう」と言ってくる。

あるとき、あやかの大学時代のサークルの先輩（男性）が、今の仕事を辞めて地方の実家の家業を継ぐために引っ越しをすることになった。

幹事を務める男性から、「来週末に彼の送別会をする」という連絡が入った。その週末は公開になったばかりの映画をけんじと観にいく約束をしていたのだが、お世話になった先輩だったし、大学時代の友達にも会いたかったので、「それを、違う日にしてほしい」と連絡を入れた。

すると、けんじからすぐにLINEの返信がきた。

「その男とは、どういう関係？ まさか大学時代に付き合っていたとか、ないよね？ どうして俺よりその男のほうを優先するの？」

あやかは、こう言われるのをなんとなく予想していた。けんじは、昔の男友達や会社の男性の話をすると、急に機嫌が悪くなるのだ。

心配と束縛が度を越している

最初のうちは、“これも、私のことを愛してくれているからだろう”と思っていたのだが、真剣交際に入ってからというもの、その心配と束縛が度を越しているように感じるようになった。

そこで「やっぱり真剣交際を終了させようか」と悩んでいた矢先、けんじのほうから、「交際終了」の連絡がきた。「僕を一番に考えていない。そんな人とは、結婚しても意味がないと思いました」。

けんじのように、“愛されている実感”を常に確認し続けないと不安になる人は少なくない。 こういうタイプは愛情の深さではなく、自分の価値を相手の反応で測っているため、相手の行動が期待と少しでも違うと、“裏切られた”と感じ、それが怒りに変わる。

その根底にあるのは、“見捨てられることの不安”と、“自己肯定感の低さ”だ。

では、婚活でこうした“怒りのスイッチを持つ人”をどう見抜けばいいのだろうか。

第一に、小さな不満にすぐ反応する人は、関係が深まると、怒りの矛先がこちらに向いてくる可能性があるので、注意したほうがいい。

第二に、自分と違う考えを言われたときに笑って受け止めるか、それともムッとするか。ムッとするタイプは、自分の正しさを脅かされることに敏感で、突然キレる可能性がある。

第三に、出会って間もなく「運命」「結婚したい」と言う人ほど、相手を理想化しやすく、嫉妬深い。思いもよらない現実（ことに異性関係）に直面したときに、激しく失望して怒りの感情をあらわにする。

感情を「コントロール」できる人



突然キレる人は、誰よりも心が傷つきやすい。 怒りの奥には恐れや孤独、そして「わかってほしい」という強い願いが隠れていることが多い。

婚活で大切なのは、“怒らない人”を探すことではなく、“怒りの感情を自分でうまくコントロールできる人”を選ぶことだ。

見た目、学歴、年収、仕事などの条件にこだわるよりも、“感情の成熟度”を見極めた相手選びをすることが大切だ。

（鎌田 れい ： 仲人・ライター）