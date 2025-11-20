ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570.T>が急騰、一時３３００円（８．２％）高の４万３６９０円まで急浮上した。注目された米半導体大手エヌビディア＜NVDA＞の決算発表は８～１０月期実績及びガイダンスともに事前コンセンサスを上回る内容で、同社株は時間外で大幅高に買われ、これに追随する形で東京市場でも日経平均寄与度の高い半導体製造装置関連株などを中心に買いが流入、日経平均は一時２０００円を超える上昇で５万円大台を一気に回復した。日経レバは日経平均に連動する仕組みで組成されたＥＴＦで、価格変動率が日経平均の２倍に基本設定されていることから、短期値幅取りを狙った個人投資家資金などを呼び込んでいる。直近の信用取組（１４日現在）は買い残が増加し売り残が減少していることから需給面ではやや緩んでいるが、それでも信用倍率は１．２０倍と拮抗している。一方、日証金では貸株が融資を上回り、貸借倍率は０．７７倍と売り長の状態にありショートカバーを誘発している。テクニカル的にも今週大陰線で下放れた２５日移動平均線を、マドを開けて上回るなど、派手なパフォーマンスとなっている。



出所：MINKABU PRESS