¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡ß¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¤ÎÍèÆü¤â·èÄê¡¡¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡ÙPrime Video¤Ç12·î7ÆüÇÛ¿®¡¡
¡¡¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤È¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥®¥ç¥ó¥É¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ê¸¶Âê¡Ë¡¿Surely Tomorrow¡Ê±ÑÂê¡Ë¡Ù¤¬¡¢¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤ÎË®Âê¤Ç12·î7Æü¤è¤êPrime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÍ½¹ð±ÇÁü¤È¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤È¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¤Î¶ÛµÞÍèÆü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤È¡¢¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à¡Ù¥·ー¥º¥ó2¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢½éÎø¤ÎÁê¼ê¤È¤Î±¿Ì¿Åª¤ÊºÆ²ñ¤ò¤á¤°¤ë½ã°¦¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£¡Ø¥¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ë»÷¤¿¿Í¡×¤Î¥¤¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ì¥¯¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¡Ø·¯¤Î·ëº§¼°¡Ù¡Ø39ºÐ¡Ù¡ØÎ¥º§ÊÛ¸î»Î¥·¥ó¡¦¥½¥ó¥Ï¥ó¡Ù¤Î¥æ¡¦¥è¥ó¥¢¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤Ë°é¤Ã¤¿Í¥¤·¤¯¤ÆÀ¿¼Â¤ÊÀÄÇ¯¥¤¡¦¥®¥ç¥ó¥É¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡Ë¤È¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçÃÀ¤Ç¼«Í³ËÛÊü¤ÊÀ³Ê¤Î¥½¡¦¥¸¥¦¡Ê¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¡Ë¡£20ºÐ¤Ç½Ð²ñ¤¤Îø¤ËÍî¤Á¤¿2¿Í¤Ï¡¢ÆóÅÙ¤ÎÊÌ¤ì¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡£·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤Æ30Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·Ê¹¼Ò¤Ç·ÝÇ½¥Ë¥åー¥¹¤òÄÉ¤¦¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆË»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥®¥ç¥ó¥É¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤ÎÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ë¡£¼Â¤Ï¤½¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢°ìÅÓ¤ËÁÛ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿½éÎøÁê¼ê¡¦¥¸¥¦¤ÎÉ×¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥¦¤ÎÉ×¤ÎÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò¥®¥ç¥ó¥É¤¬Êó¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Í½´ü¤»¤Ì±¿Ì¿¤Ç°ú¤´ó¤»¤é¤ì¾×·âÅª¤Ê¡È»°ÅÙÌÜ¤ÎºÆ²ñ¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤Î¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤È¤Ï¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿2ËÜ¤ÎÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢»þ¤ò·Ð¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë2¿Í¤Î´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤äÊ£»¨¤Ê´Ø·¸À¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£Í½¹ðÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥¸¥¦¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¥®¥ç¥ó¥É¤ÎÍò¤Î¤è¤¦¤Ê½éÎø¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Í½¹ðÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡ÈÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òË½¤¤¤¿µ¼Ô¡É¤È¡È±²Ãæ¤ÎÃËÀ¤ÎºÊ¡É¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê´Ø·¸¤ÇºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë30Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Î»Ñ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¤Ï¡¢¡È¥Ð¥éー¥É¤Î¹ÄÄë¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤â¤Ä¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´öÅÄ¤ê¤é¤¬¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÎOST¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¤Ë¡¢¥Üー¥«¥ë¡¦ÆüËÜ¸ì»ì¤Îºî»ì¤òÌ³¤á¤¿³Ú¶Ê¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢11·î27Æü¤Ë¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤È¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¤¬ËÜºî¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
