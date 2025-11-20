ウイングアーク１ｓｔ<4432.T>はソフトウェアとサービスを通じて企業のデータ活用を支援。大企業を中心とした旺盛なＩＴ投資が追い風となっている。



１０月１５日に発表した２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算は、営業利益が前年同期比１７．２％減の４１億８００万円となったが、これは前期の大型案件の反動に加えて人件費などが増加したため。各クラウドサービスが好調に推移していることでリカーリング（定期的に繰り返し発生するビジネスモデルや収益モデル）収益は成長トレンドを維持しており、通期の営業利益予想は従来通り前期比８．９％増の８９億５０００万円としている。また、８月にリリースしたデジタルトラストサービス「Ｔｒｕｓｔｅｅ（トラスティ）」も注目で、会社側では３年間で１０００社の導入を目指す構えだ。



株価は１１月１３日に直近高値３６０５円をつけたあと一服商状となっているが、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線が徐々に接近。ゴールデンクロスが実現すれば戻りに弾みがつきそうだ。（参）



出所：MINKABU PRESS