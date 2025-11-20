「子どもがB型」母親がA型、父親がO型なのに？ありえない検査結果に夫婦ゲンカが勃発【インタビュー】
息子の血液型が「B型」だった。驚いた理由は、母親がA型で父親がO型だからだ。確率的には、A型かO型しか生まれないはず。「もしかして、私って浮気してた？」などと意味不明な自問自答をしてしまったうえに、ご主人から不貞行為を疑われる始末。血液型検査の結果で夫婦ゲンカが勃発したエッセイ漫画『99.9%ありえないことが発覚した』を紹介するとともに。作者であるさし身(＠toyomaru0124)さんに話を聞いた。
【漫画】99.9%ありえないことが発覚した
■検査結果が「誤診」もしくは、夫の血液型が違うのでは？
ある日、病院で息子くんの血液型が「B型」だったと教えてもらう。「小児科でサラッと教えて貰ったので、すぐ理解ができませんでした。ん？B.....？夫はO型で私はA型なのに...？そんなことあるんだ？という感じでした」そう、母親がA型で、父親がO型からB型が生まれる確率は、かなり低い。検査結果ににわかに沸き立つ、さし身さんの不貞疑惑。もちろん、さし身さんは浮気などをしていない。すると、考えられるのは息子くんのB型が誤診、もしくは両親の血液型が違うということ。
疑わしきは、夫さんの血液型だった。なぜなら、夫さんの家系を見ると、父・A型、母・B型、妹・AB型、弟・B型とO型が一人もいない。しかし、父・AO型、母・BO型なので、夫さんのO型も間違いではないのだ。
「貴様がB型ちゃうんか！」と詰め寄るさし身さんに対して、「俺は32年間、O型で生きてきたんやーー！」と夫さんは激しく抵抗。「O型じゃないなら、今までの血液型占いは何だったんだ！」と、複雑な心境を語った。本人には悲しい、他人が聞くと笑い話にしか聞こえない血液型論争。
結果、献血に行ってまごうことなきB型と判明。O型だから「おっとりマイペースで生きていい」と思っていた夫さんは、検査結果にがっかり。さし身さんも「A型とO型って相性いい言うじゃないですか？でもA型とB型って相性最悪って言いますよね...。娯楽の一環として性格診断を楽しんでるとしても、ちょっとショックでした(笑)」と、少なからずダメージを受けたと話す。血液型診断を信じていた夫さんの心境がおもしろい漫画である。
さし身さんが漫画を描き始めたのは、「子どもの成長の記録を残したいなと思ったのが最初のきっかけ」だという。漫画は主に「育児や日常に起こったクスッと笑える話や困ったこと、忘れられなかった事件などのエッセイを中心に描いています」と話すさし身さん。とくに忘れられなかった事件は『家が燃えかけた話』や『ドアが閉まる1分前』など、思わず注目してしまう漫画だ。
取材協力：さし身(＠toyomaru0124)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
