【KiSS】人気ベースのミニサイズに、クリアポーチが付いて数量限定で登場！

伊勢半は11月21日、毛穴をきれいにカバーし、さらふわセミマット肌つづく「KiSS」ベースより、「キス マットシフォン UVホワイトニングベースN 限定ミニ ポーチセット 25 ＜医薬部外品＞」全2色を数量限定にて発売します。

大人気ロングセラー商品の「マットシフォン UVホワイトニングベースN」のお試ししやすいミニサイズが、ハートのチャームがかわいらしいクリアポーチ付きで、数量限定で登場します。

美白※1 ケア＋テカリ・化粧くずれを防ぎ、気になる毛穴もきれいにカバー。さらふわセミマット肌をかなえる大人気の実力派ベースを約2カ月間、じっくり試せます。

トレンドのキーリングコスメのようにバッグにつけて、外出先でも活躍します。

※1 美白とはメラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐことです。

■【商品特長】

「キス マットシフォン UVホワイトニングベースN 限定ミニ ポーチセット 25 ＜医薬部外品＞」全2色 17g

SPF26 PA＋＋ ニキビのもとになりにくい処方※1

美白※2 ケア＋テカリ・化粧くずれを防ぐ化粧下地。気になる毛穴もきれいにカバーし、さらふわセミマット肌がつづく。

●KiSS初！ 限定のクリアポーチが付いた、使いやすいお試し用ミニサイズ

ハートのチャームが可愛らしいクリアポーチが付いた限定ミニサイズ。バッグに付けて持ち運びやすく、お出かけ時のメイク直しにも活躍します。

●薬用美白※ 2ケア

薬用有効成分プラセンタエキス配合で、メラニンの生成を抑えてシミ・ソバカスを防ぎます。

●テカリ・くずれを防ぐ

過剰な皮脂を吸収してさらふわ肌を長時間キープします。

●毛穴をきれいにカバー

毛穴や凸凹をカバーして、均一でなめらかな肌に仕上げます。ニキビ・肌あれを防ぎ、肌をすこやかに保ちます。

●ニキビのもとになりにくい処方※1

ノンコメドジェニックテスト済

●美容液成分配合

ヒアルロン酸・リピジュア®※3・植物性セラミド※4・カモミラエキス（うるおい成分）配合。

●最後まで使えるエアレスポンプ容器

中身を最後までキレイに使いきれて、残量もわかりやすいエアレスポンプ容器を採用。

●紫外線吸収剤 無添加 無香料

※1 ノンコメドジェニックテスト済。全ての人にコメド（ニキビのもと）が発生しないということではありません。

※2 美白とはメラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐことです。

※3 2−メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液

※4 コメヌカスフィンゴ糖脂質

■商品概要

「キス マットシフォン UVホワイトニングベースN 限定ミニ ポーチセット 25 ＜医薬部外品＞」全2色 17g 各990円

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

2025年11月21日 数量限定発売

（エボル）