【KiSS】人気ベースのミニサイズに、クリアポーチが付いて数量限定で登場！
伊勢半は11月21日、毛穴をきれいにカバーし、さらふわセミマット肌つづく「KiSS」ベースより、「キス マットシフォン UVホワイトニングベースN 限定ミニ ポーチセット 25 ＜医薬部外品＞」全2色を数量限定にて発売します。
大人気ロングセラー商品の「マットシフォン UVホワイトニングベースN」のお試ししやすいミニサイズが、ハートのチャームがかわいらしいクリアポーチ付きで、数量限定で登場します。
美白※1 ケア＋テカリ・化粧くずれを防ぎ、気になる毛穴もきれいにカバー。さらふわセミマット肌をかなえる大人気の実力派ベースを約2カ月間、じっくり試せます。
トレンドのキーリングコスメのようにバッグにつけて、外出先でも活躍します。
※1 美白とはメラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐことです。
■【商品特長】
「キス マットシフォン UVホワイトニングベースN 限定ミニ ポーチセット 25 ＜医薬部外品＞」全2色 17g
SPF26 PA＋＋ ニキビのもとになりにくい処方※1
美白※2 ケア＋テカリ・化粧くずれを防ぐ化粧下地。気になる毛穴もきれいにカバーし、さらふわセミマット肌がつづく。
●KiSS初！ 限定のクリアポーチが付いた、使いやすいお試し用ミニサイズ
ハートのチャームが可愛らしいクリアポーチが付いた限定ミニサイズ。バッグに付けて持ち運びやすく、お出かけ時のメイク直しにも活躍します。
●薬用美白※ 2ケア
薬用有効成分プラセンタエキス配合で、メラニンの生成を抑えてシミ・ソバカスを防ぎます。
●テカリ・くずれを防ぐ
過剰な皮脂を吸収してさらふわ肌を長時間キープします。
●毛穴をきれいにカバー
毛穴や凸凹をカバーして、均一でなめらかな肌に仕上げます。ニキビ・肌あれを防ぎ、肌をすこやかに保ちます。
●ニキビのもとになりにくい処方※1
ノンコメドジェニックテスト済
●美容液成分配合
ヒアルロン酸・リピジュア®※3・植物性セラミド※4・カモミラエキス（うるおい成分）配合。
●最後まで使えるエアレスポンプ容器
中身を最後までキレイに使いきれて、残量もわかりやすいエアレスポンプ容器を採用。
●紫外線吸収剤 無添加 無香料
※1 ノンコメドジェニックテスト済。全ての人にコメド（ニキビのもと）が発生しないということではありません。
※2 美白とはメラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐことです。
※3 2−メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液
※4 コメヌカスフィンゴ糖脂質
■商品概要
「キス マットシフォン UVホワイトニングベースN 限定ミニ ポーチセット 25 ＜医薬部外品＞」全2色 17g 各990円
＊表示価格はメーカー希望小売価格です。
2025年11月21日 数量限定発売
（エボル）