【ROAlív】ホリデーシーズン限定、スノードーム着想の香りを数量限定発売

「自然と調和する未来」をミッションに掲げるスキンケア＆フレグランスブランド「ROAlív（ロアリブ）」は11月20日より数量限定で、「マインドセンス ラブワージィ」を発売します。

甘やかな果実と優美な花々が織りなす幻想的なグリーンフローラルノートが、ホリデーシーズンを華やかに彩ります。

■Fragrance Story

「愛するに値するもの」

ふっと消えてしまう雪のように、瑞々しく甘やかでありながら、手のひらに灯す愛のように、フローラルが優美に匂い立つ。瞬きもできない白昼夢。

■Scent Profile

瑞々しく甘やかな果実が心地よいトップから、花々が優美に咲き誇るミドルへ。可憐な印象でありながらも、くっきりとした余韻を残す愛すべき香り。

[フローラルグリーンノート]

■Fragrance Map

■Product Details

マインドセンス ラブワージィ[オードパルファン]

100%植物由来のエタノールをベースにした、ナチュラル発想のオードパルファン。ホリデーシーズンにぴったりな「ラブワージィ」の、瑞々しく華やかな香りを楽しめます。

■How to Use

一度の使用につき、2〜3プッシュを肌に直接スプレーしてください。香りの持続はおよそ5〜6時間です。

■商品概要

マインドセンス ラブワージィ[オードパルファン]

20mL 3,960円 ※2025年11月20日 数量限定発売

ラブワージィ特設サイト：https://www.roaliv.jp/special/loveworthy/

◇Holiday Campaign

人気イラストレーター山口奈津さんとのコラボレーションによる数量限定のギフトラッピングやノベルティが登場。

ホリデー限定フレグランス「マインドセンス ラブワージィ」のエッセンスを取り入れ特別に書き下ろしたイラストは、ホリデーシーズンならではのときめきやぬくもりをよりスペシャルに彩ります。

贈り物を特別に演出する限定ラッピングで、大切な人へ想いを伝えてみませんか。

●限定ラッピング（期間：2025年11月20日〜12月25日）

ショッピングバッグまたはギフトボックスの購入者に、限定ラッピングを用意。

※直営店舗と公式オンラインショップ限定企画となります。

※なくなり次第終了となります。

●限定ノベルティ（期間：2025年11月20日〜12月25日）

直営店または公式オンラインショップで税込7,700円以上購入すると、「オリジナルミラー＆ワッペンシールセット」をプレゼント。

※直営店舗と公式オンラインショップ限定企画となります。

※なくなり次第終了となります。

（エボル）