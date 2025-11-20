G-SHOCKのハイエンドライン「MR-G」から、新作ウォッチMRG-B2000KTがリリースされます。日本刀の鐵鐔（くろがねつば）をモチーフにした非常に力強いデザインで、和の美意識を強烈にアピールしたモデルです。

一流の金属工芸作家がチタンに彫金

Image: CASIO

ベゼルはチタン製で、これに彫金師の小林正雄氏が手作業で加工。小林氏は滋賀県大津市の錺（かざり）師の3代目で、神社仏閣の金具、文化財の復元、茶道具や美術工芸品製造などを手がける日本を代表する金属工芸作家です。

Image: CASIO

チタンは硬くて熱伝導率が低いため、加工時にクラックが発生するリスクが高く、その加工が難しいといわれています。小林氏はベゼルを日本刀の鐔に見立てて、左右に鳳凰の頭と尾を描き分けるデザインを採用。鎚（つち）と鏨（たがね）で仕上げられた鳳凰の姿は見事というほかありません。

Image: CASIO

この彫金の上に、グリーンDLCコーティングで鉄の焼肌に見られる暗い青緑色を表す鐵色（くろがねいろ）を表現。ダイアルリングは赤から橙に移り変わるグラデーション蒸着を施しているほか、ベゼルのビス留めカバーにエメラルドを4点セットしており、全体の気品を高めています。

Image: CASIO

ダイアルは災いを打ち破る破魔矢の矢羽根文様を採用。インデックスには挽き目加工を施し、そり返った形状で鋭利な刀をイメージしています。MR-Gの製作で実績のある山形カシオの超精密加工技術が、随所に生きています。

和の豪胆さと繊細さが同居した素晴らしいデザインです。それでいてMR-Gならではの堅牢さはしっかりキープしている点も高く評価できます。機能面でもソーラー電波やモバイルリンクなどに対応しており、ツールウォッチとしてハイレベルに使いこなせます。

MRG-B2000KTは世界限定800本。価格は93万5000円と高価ですが、この彫金の美しさにはその価値が十分あると思います。

Source: CASIO