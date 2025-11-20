お笑いトリオ「3時のヒロイン」が20日に都内で「mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY」オープニングイベントに出席。報道陣が集まるイベントで、ゆめっち（31）がまさかの“逆ナン”をして、会場の笑いを誘う場面があった。

福田麻貴、かなで、タレントのMattとともに登壇。軽快な掛け合いで終始会場を盛り上げた。

17日はゆめっち31歳の誕生日。突然、イベント途中にバースデーソングが流れると、Mattが大きな特注ケーキを持って再登壇した。ゆめっちはサプライズに驚きながらも「イベントでお祝いして頂くなんて思ってなかったのでめっちゃうれしい！ありがとうございます」と笑顔。「今日から1年後まで楽しめる、もっとでっかくなっていきたい。新たな3時のヒロインを見せていけたらな」と抱負を語った。

クリスマスの予定はまだ未定のようで「今日作っちゃおうかな」とおどけ顔。「記者の方の中でゆめっちが指名したら」という提案を受け、ゆめっちは照れながらも記者席を見渡した。タイプの男性に「一緒に過ごしてくれますか？」と声をかけ、まさかの“逆ナン”で会場の笑いを誘った。