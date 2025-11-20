20日10時現在の日経平均株価は前日比1655.48円（3.41％）高の5万193.18円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1376、値下がりは179、変わらずは54と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を441.22円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が231.64円、東エレク <8035>が167.46円、ＴＤＫ <6762>が82.48円、ファストリ <9983>が75.41円と続く。



マイナス寄与度は18.45円の押し下げで東京海上 <8766>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が6.35円、資生堂 <4911>が1.25円、メルカリ <4385>が0.89円、ホンダ <7267>が0.8円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は保険、電気・ガスの2業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、電気機器、機械、ガラス・土石、精密機器、証券・商品と続いている。



株探ニュース

