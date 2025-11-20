迷わず2色買い推奨！【ユニクロ】40・50代の強い味方！「フリーストップス」

寒さが増すこの季節、頼りになるのが【ユニクロ】の「フリーストップス」。軽くて暖かく、デザインもシンプルだから、筆者も毎シーズン買い足す必須アイテムです。そこで今回は、2,000円以下とお手頃な価格でゲットできる、フリーストップスを厳選してご紹介。重ね着でも単品使いでも使いやすく、色違いで揃えたくなりそうな優秀アイテムです。

モックネックで大人の余裕を演出

【ユニクロ】「ソフトニットフリースモックネックT」\1,990（税込）

程よく立ち上がったモックネックが首元をすっきり見せ、品よく仕上げてくれるフリーストップス。フリース素材で暖かく、寒い季節に大活躍しそうなアイテムです。ゆるめのシルエットが体型をカバーしつつ、タックイン・アウトどちらでも使いやすいのも魅力。ジャケットを合わせればオフィスコーデにも活用できそう。

着まわし力と豊富なカラバリに注目

【ユニクロ】「ソフトニットフリースクルーネックT」\1,990（税込）

インナーにも使いやすい、ベーシックなフリーストップス。スウェット感覚で着やすく、ちょっとした買い物などデイリーコーデで活躍しそう。白のロンTをインナーに重ねれば、程よく抜け感のあるおしゃれな着こなしに。8色から選べるカラバリは、思わずイロチ買いしてヘビロテしたくなるかも。

