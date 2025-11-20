Matt、1ヶ月あまりで16キロ減量 「今の体が好き」 82キロ→66キロに ストイックな食事制限に登壇者驚き
タレントのMatt（31）が20日、都内で行われた『mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY』オープニングイベントに登場。16キロの減量に成功したことを明かした。
【全身ショット】16キロ減量…スタイリッシュなパンツ姿で登場したMatt
Mattは9月にパリやミラノでの仕事があり、「わがままボディになって服が着られなくなった」という。その後、ダイエットに挑戦。「1ヶ月ちょっとでジムに行って16キロぐらいやせました。めっちゃ頑張りました」と明かした。
食事も制限したといい、「グルテンフリーで、ヘルシーな感じにした」とストイックぶりを明かした。「ホームパーティーやお酒も好きだが、行けなくなった。楽しい時間はそのままがいいが、体は今の方が好き」と話した。
年末はハワイに行くそうで「心配です。食べちゃいそうで」と笑顔を見せていた。
イベント後の囲み取材では、82キロが66キロになったことを報告。トレーニングをほぼ毎日行っており、プールにも入っているという。ダイエットを経て「服を着るのが楽しくなった。大学生の時は64キロだったので、あと2キロは頑張りたい」と意欲を示した。
Mattは元プロ野球選手の桑田真澄の次男。イベントにはお笑いトリオ・3時のヒロインも登壇し、Mattの減量に驚きの様子を見せていた。お笑いコンビのナインティナイン・矢部浩之の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（42）がMCを務めた。
『mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY』は、TSIのブランド公式モール「mix.tokyo」初のポップアップストアで、東京ミッドタウン日比谷で20〜24日の5日間限定で開催される。“HOLIDAY”をテーマに、「mix.tokyo」で展開する人気ブランドのアイテムを提案する。
【全身ショット】16キロ減量…スタイリッシュなパンツ姿で登場したMatt
Mattは9月にパリやミラノでの仕事があり、「わがままボディになって服が着られなくなった」という。その後、ダイエットに挑戦。「1ヶ月ちょっとでジムに行って16キロぐらいやせました。めっちゃ頑張りました」と明かした。
年末はハワイに行くそうで「心配です。食べちゃいそうで」と笑顔を見せていた。
イベント後の囲み取材では、82キロが66キロになったことを報告。トレーニングをほぼ毎日行っており、プールにも入っているという。ダイエットを経て「服を着るのが楽しくなった。大学生の時は64キロだったので、あと2キロは頑張りたい」と意欲を示した。
Mattは元プロ野球選手の桑田真澄の次男。イベントにはお笑いトリオ・3時のヒロインも登壇し、Mattの減量に驚きの様子を見せていた。お笑いコンビのナインティナイン・矢部浩之の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（42）がMCを務めた。
『mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY』は、TSIのブランド公式モール「mix.tokyo」初のポップアップストアで、東京ミッドタウン日比谷で20〜24日の5日間限定で開催される。“HOLIDAY”をテーマに、「mix.tokyo」で展開する人気ブランドのアイテムを提案する。