Ì¾Ìç¥¤¥¿¥ê¥¢£³Âç²ñ¤Ö¤ê£×ÇÕ½Ð¾ì¤Ê¤ë¤«¡¡²¤½£Í½Áª£Ð£Ï¤Ç¥Ý¥Ã¥È£±Æþ¤ê¤¬·èÄê
¡¡£²£°£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤ËÎ×¤à£´£¸¥Á¡¼¥àÃæ¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò´Þ¤à£´£²¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££×ÇÕËÌÃæÊÆ¥«¥ê¥Ö³¤ºÇ½ªÍ½ÁªºÇ½ªÀá¡Ê£±£¸Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¤ï¤º¤«£±£µËü¿Í¤Î¥¥å¥é¥½¡¼¤¬½é¤Î£×ÇÕÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¡££×ÇÕ»Ë¾åºÇ¾¯¹ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£´¥Á¡¼¥à¤¬ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤é¤ì¤ë£×ÇÕ²¤½£Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë£±£¶¥Á¡¼¥à¤Î¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤¬£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¥ó¥°½ç¤Ç·èÄê¡££³Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëàÀ¤³¦£±£²°Ìá¤Î¶¯¹ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤È¤â¤ËÂè£±¥Ý¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤ÏÍèÇ¯£³·î¤Ë³«ºÅ¤·¡¢ËÜÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¹ñ¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢£²¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ëÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊÍèÇ¯£³·î¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë£¶¥Á¡¼¥à¤¬¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¡Ê¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡Ë¡¢¥³¥ó¥´¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡ÊÆîÊÆ¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡¢¥¹¥ê¥Ê¥à¡Ê¤È¤â¤ËËÌÃæÊÆ¥«¥ê¥Ö³¤¡Ë¡¢¥¤¥é¥¯¡Ê¥¢¥¸¥¢¡Ë¤Ë·èÄê¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ï£²£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£