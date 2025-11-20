今朝(20日)にかけては、今シーズン一番の冷え込みになった所が続出。長野や福島では今シーズン初めての冬日(最低気温0℃未満)を観測。一時的に冷え込みが和らぐものの、朝晩は寒い日が多くなりそう。

北海道でマイナス10℃台 長野や福島で冬日

昨夜(19日)から今朝(20日)にかけて、上空の寒気や放射冷却の影響で、全国的に冷え込みが強まりました。今シーズン一番の冷え込みの所も多くなっています。





午前9時までに、全国のアメダス地点で最も気温が下がったのは、北海道十勝地方の陸別でマイナス11.4℃でした。北海道根室地方の根室中標津はマイナス10.1℃、釧路地方の標茶ではマイナス10.0℃と、今シーズン初めてのマイナス10℃台を観測しました。最低気温が0℃未満の冬日は、午前9時現在で277地点。長野はマイナス2.0℃、福島はマイナス0.2℃と、今シーズン初めての冬日となりました。

この先も寒暖差が大きい

明日21日(金)以降も、寒暖差が大きくなるでしょう。



最低気温は、札幌で3℃から4℃くらいの日が多く、平年より高い予想です。ただ、22日(土)は1℃まで下がり、この時期らしい冷え込みになるでしょう。仙台や金沢も、明日21日(金)は今朝より高いものの、23日(日)は再び気温がグッと下がります。関東から九州では上がったり下がったりで、25日(火)の最低気温は10℃以上の予想。27日(木)は名古屋で4℃など、霜がおりるほどの冷え込みになるでしょう。



穏やかに晴れる日ほど、朝晩と日中との気温差が大きくなるため、服装でうまく調節してください。