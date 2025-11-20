寒さが強まる冬になると、猫が過ごしやすいように暖房器具を準備する家庭も多いでしょう。今回紹介するのは、ホットカーペットの上で仲良く一緒にくつろぐ猫さんたちの様子。

どちらかが場所を独占するわけでもなく、スペースを譲り合い一緒に落ち着く姿がとても和やか。見ているだけで気持ちがほぐれていくようです。投稿はXにて、377.9万回以上表示。6.1万件を超えました。

2匹で仲良く使ってくれてて可愛すぎて最高

今回、Xに投稿したのは「にびたび」さん。登場したのは、サビ猫のにびちゃんと三毛猫のたびちゃんです。

夜寒くないようにホットカーペットを用意し就寝、朝起きると、2匹がこちらを向いて仲良く一緒にくつろいでいたのだそう。ちょこんと座る姿に思わず笑みが溢れてしまいそうです。

最近は寝床の取り合いがちょくちょくあった、にびちゃんとたびちゃん。しかし、ホットカーペットのおかげでケンカすることなく仲良くなったそうです。ホットカーペット様様ですね。

ホットカーペットで寄り添う猫たちに心癒されたX民たち

ホットカーペットに仲良く並んでくつろいでいた、にびちゃん＆たびちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「いつも並んで仲良しさんですね」「キャワイイ」「可愛すぎる」「あったかくてありがとうと言ってるみたい」などの声が多く寄せられていました。

中には、にびちゃんの表情が微笑んでいるみたいで可愛いという声がチラホラ。もしかすると、ホットカーペットが気に入ってご機嫌だったのかもしれませんね。

Xアカウント「にびたび」では、猫のにびちゃん＆たびちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちとの暮らしは癒しが満載です。

