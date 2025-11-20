「アトラクションみたいで猫ちゃんも楽しそう」「可愛くてニヤケちゃう」と感想が寄せられているのは、お布団を敷こうとする飼い主さんと、それを見て遊ぶ猫ちゃんの光景。洗濯したお布団を敷こうとベッドに広げようとする飼い主さんの動きに合わせてジャンプをする猫ちゃんの姿が、345万表示を超えて見た人に癒しを届けています。

【動画：ベッドの上で布団を広げていると、動きに合わせて『猫』が…たまらなく可愛い瞬間】

洗いたてのお布団を敷こうとしていたところ…

お布団を敷こうとする飼い主さんと、それを見て楽しそうに遊ぶ猫ちゃんの光景が投稿されたのは、Xアカウントの『ウリ坊猫 リン』。この日、ベンガル猫のリンちゃんの飼い主さんは、洗濯したお布団を敷き直すため、ベッドの前でパタパタとお布団を広げていたとのこと。すると、そこへリンちゃんがやってきて、飼い主さんの動きを見つめていたといいます。

猫ちゃんは動くものが大好きなため、飼い主さんの動きを見て楽しんでいるのかと思っていると…なんと、リンちゃんは飼い主さんの動きに合わせて、お布団の上でジャンプを始めたそう。いつもとは違う飼い主さんの動きを見て、遊んでいると思ったのでしょうか？

なんでも楽しみに変えてしまうリンちゃんの様子に、思わず笑顔になってしまいます。

飼い主さんのタイミングに合わせて一緒にジャンプ♪

飼い主さんの動きに合わせて、布団の上でジャンプを始めたリンちゃん。どうやらリンちゃんはその遊びが気に入ったようで、飼い主さんが布団をパタパタと揺らすたびに、何度もジャンプをしていたのだとか。

その姿は、まるで遊園地のアトラクションで遊ぶ子どものよう。布団でできた波に合わせて、波乗りをしているようにも見えます。

家事をするのが面倒くさくなってしまうこともありますが、そんな楽しそうなリンちゃんの姿を見たら、きっとお布団敷きも楽しい作業へと変わってしまうことでしょう。

この光景には、「遊んでもらえて嬉しいね♡」「なにこれ可愛い…！」「とっても楽しんでますね」と、絶賛の声が寄せられています。

Xアカウント『ウリ坊猫 リン』では、そんな遊び上手なリンちゃんと飼い主さんの、仲睦まじい穏やかな日々が投稿されていますよ。

リンちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

