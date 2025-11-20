【糸島市・筑前前原】定食900円以下の奇跡、愛され町食堂「グリル三幸」で満腹ランチ【ガジェ通糸島編集部】
本日は、ボリューム満点！ コスパ抜群！ 地元民が足繁く通う定食屋「グリル三幸」をご紹介します！
「グリル三幸」は、糸島の玄関口である筑前前原駅から徒歩6分程度の場所にあります。
▲中は割と広く、入り口側の大きめのテーブルは8人掛け。
たまたま隣に座った地元の人同士で話をしていて、心がほっこりしました。
▲メニューは、定食からご飯物、麺類まで様々！
どれもそそられる……！
このご時世に、どれも1,000円を超えない、というかほとんどが900円以下なのは嬉しい。
筆者は迷った挙句、生姜焼き定食にしました。
ボリューム満点！ 大口で頬張る幸せ
▲生姜焼き定食。
写真以上にボリューミーで、普通の定食でもかなりのご飯の量！（嬉しい）
小食な方は、少な目を頼むのがおすすめです。
にこっと「はい、お待ちどう」と言って持ってきてくれるのも、なんだか温かい。
▲肉と、もやしと玉ねぎをいい感じに持って、頬張る。ご飯も頬張る。
肉だけでなく野菜の旨みも一緒になって、じゅわっと溢れるうまみ！
幸せ〜！
こんもりとしたご飯も、次々に消えていきます。
▲後ろに見えるだろうか。野菜にちょっと雑にかけられた（←ここポイント）多めのマヨネーズ。
これを肉につけて食べても、うんまいんです。
▲友人の唐揚げも一口ぱくり！さっくさくの衣！これはうまい……。
家やコンビニとは全然違う、サクサク肉厚ジューシーで最高な唐揚げです。
▲早生みかん。
早生みかんって少し酸味の強めのイメージだったけど、甘くて味が濃くて感動！
糸島だからなのかな……？
お口直しにもぴったりです。
地元の人に愛される理由
▲調味料やコップがのったトレーの奥に見えるのは、また別の友人が頼んだ皿うどん。
「隣の芝生は青い」とは、まさにこのこと。
次は、皿うどんを食べたい……。でも、生姜焼きもまた食べたい。
安くてうまい。メニューも豊富。
地元の人から愛される理由もわかります。
この日も、老若男女問わず、お客さんが入っていました。
ローカルなグルメが気になる方は、ぜひ一度足を運んでみてください！
〒819-1118
福岡県糸島市前原北1丁目1-2「グリル三幸」
営業時間：11:00-14:00（土・日定休）
(執筆者: AYATAKA)