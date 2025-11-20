本日は、ボリューム満点！ コスパ抜群！ 地元民が足繁く通う定食屋「グリル三幸」をご紹介します！

「グリル三幸」は、糸島の玄関口である筑前前原駅から徒歩6分程度の場所にあります。

▲中は割と広く、入り口側の大きめのテーブルは8人掛け。

たまたま隣に座った地元の人同士で話をしていて、心がほっこりしました。

▲メニューは、定食からご飯物、麺類まで様々！

どれもそそられる……！

このご時世に、どれも1,000円を超えない、というかほとんどが900円以下なのは嬉しい。

筆者は迷った挙句、生姜焼き定食にしました。

ボリューム満点！ 大口で頬張る幸せ

▲生姜焼き定食。

写真以上にボリューミーで、普通の定食でもかなりのご飯の量！（嬉しい）

小食な方は、少な目を頼むのがおすすめです。

にこっと「はい、お待ちどう」と言って持ってきてくれるのも、なんだか温かい。

▲肉と、もやしと玉ねぎをいい感じに持って、頬張る。ご飯も頬張る。

肉だけでなく野菜の旨みも一緒になって、じゅわっと溢れるうまみ！

幸せ〜！

こんもりとしたご飯も、次々に消えていきます。

▲後ろに見えるだろうか。野菜にちょっと雑にかけられた（←ここポイント）多めのマヨネーズ。

これを肉につけて食べても、うんまいんです。

▲友人の唐揚げも一口ぱくり！さっくさくの衣！これはうまい……。

家やコンビニとは全然違う、サクサク肉厚ジューシーで最高な唐揚げです。

▲早生みかん。

早生みかんって少し酸味の強めのイメージだったけど、甘くて味が濃くて感動！

糸島だからなのかな……？

お口直しにもぴったりです。

地元の人に愛される理由

▲調味料やコップがのったトレーの奥に見えるのは、また別の友人が頼んだ皿うどん。

「隣の芝生は青い」とは、まさにこのこと。

次は、皿うどんを食べたい……。でも、生姜焼きもまた食べたい。

安くてうまい。メニューも豊富。

地元の人から愛される理由もわかります。

この日も、老若男女問わず、お客さんが入っていました。

ローカルなグルメが気になる方は、ぜひ一度足を運んでみてください！

〒819-1118

福岡県糸島市前原北1丁目1-2「グリル三幸」

営業時間：11:00-14:00（土・日定休）

(執筆者: AYATAKA)