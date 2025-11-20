パク・ソジュン×ウォン・ジアンの純愛ラブストーリー、『明日はきっと』Prime Videoで配信へ 2人の来日も決定 幾田りらはOSTで参加
俳優のパク・ソジュンとウォン・ジアンが出演する韓国ドラマ『明日はきっと』（原題：ギョンドを待ちながら）が12月7日より、Prime Videoにて独占配信されることが決定した。今回、予告映像2本とキービジュアルが解禁され、あわせて幾田りらが韓国ドラマでOSTに初参加することも発表された。
【動画】さわかやかなパク・ソジュンにキュン…！『明日はきっと』予告
本作は、大ヒットドラマ『梨泰院クラス」』『キム秘書はいったい、なぜ? 』『サム、マイウェイ〜恋の一発逆転！〜』やハリウッドのアクション映画『マーベルズ』『コンクリート・ユートピア』『ドリーム 〜狙え、人生逆転ゴール！〜』など、韓国だけでなく日本そして世界的な人気を誇るパク・ソジュンと、世界的大ヒットとなったドラマ『イカゲーム』シーズン2で活躍し日本でも人気を博している注目の俳優ウォン・ジアン主演の、初恋の相手との運命的な再会をめぐる純愛ラブストーリー。
このたび、本作の日本配信日が決定し、併せて過去と現在をそれぞれ描く予告映像2本とキービジュアルが解禁となった。また、シンガーソングライターの幾田りらが自身初となる韓国ドラマへのOST（オリジナルサウンドトラック）に、ボーカル・日本語詞の作詞を務めた楽曲で参加することが決定した。
さらに、27日にパク・ソジュンとウォン・ジアンが本作のプロモーションのために来日することが決定した。
本作の主人公は、ごく普通の家庭に育った優しくて誠実な青年イ・ギョンド（演：パク・ソジュン）と、アパレル会社を経営する裕福な家庭に生まれ、大胆で自由奔放な性格のソ・ジウ（演：ウォン・ジアン）。20歳で出会い恋に落ちた2人は、二度の別れを経験する。月日が経って30代後半になり、新聞社で芸能ニュースを追うジャーナリストとして忙しい日々を送っていたギョンドは、とある人気芸能人の不倫スキャンダルの記事を執筆している。実はそのスキャンダルの渦中にいた男性は、一途に想い続けていた初恋相手・ジウの夫だった。
ジウの夫の不倫スキャンダルをギョンドが報じるという、予期せぬ運命で引き寄せられ衝撃的な“三度目の再会”を果たした2人の行き着く先とは…。
解禁となった2本のティザー映像では、時を経て描かれる2人の感情の変化や複雑な関係性がうかがえる。予告第一弾では、自由奔放なジウに振り回されながらも惹かれていくギョンドの嵐のような初恋の様子が描かれ、予告第二弾では“不倫スキャンダルを暴いた記者”と“渦中の男性の妻”という複雑な関係で再会を果たすこととなる30代後半になった2人の姿がそれぞれ映し出されており、約20年にわたる時間軸を描く本作でパク・ソジュンとウォン・ジアンが見せる演技に期待が高まる映像となっている。
ギョンドを演じるのは、7年ぶりのラブロマンス主演となるパク・ソジュン。2011年に『パーフェクト・ゲーム』でスクリーンデビュー後、『魔女の恋愛』、『彼女はキレイだった』、『花郎（ファラン）』、『サム、マイウェイ 恋の一発逆転！』、『キム秘書はいったい、なぜ？』など出演作が軒並みヒットを記録。2020年の主演ドラマ『梨泰院クラス』では、第四次韓流ブームの火付け役として世界的な人気を確立し、映画『マーベルズ』でハリウッド進出を果たすなど圧倒的な存在感を放ってきたパク・ソジュンが、長い年月を経ても変わらない一途な想いを抱く男性イ・ギョンドを繊細かつ深みのある表現で演じる。
また、ジウを演じるのは、ウォン・ジアン。ドラマ『D.P. -脱走兵追跡官-』シーズン1第3話で脱走兵の恋人ムン・ヨンオク役として業界デビューし、『イカゲーム』シーズン2のセミ役で日本でも絶大な人気を誇り、世界的に大ブレイクを果たした。本作では、表向きは自由奔放で大胆な“お嬢様”でありながら人知れず深い傷を抱えている複雑な女性ソ・ジウを演じる。
また、『キング・ザ・ランド』や『あなたに似た人』で知られるイム・ヒョヌクが監督を務め、『君の結婚式』、『39歳』『離婚弁護士シン・ソンハン』のユ・ヨンアが脚本を手掛ける。主題歌は“バラードの皇帝”の異名をもつシンガーソングライターのソン・シギョンが担当する。
■韓国ドラマ『明日はきっと』概要
タイトル：『明日はきっと』（原題：ギョンドを待ちながら／英題：Surely Tomorrow）
配信日：Prime Videoにて12月7日（日）より独占配信
（以降、毎週土曜、日曜に1話ずつ配信）
キャスト：パク・ソジュン ウォン・ジアン ほか
監督：イム・ヒョヌク 脚本：ユ・ヨンア 主題歌：ソン・シギョン
