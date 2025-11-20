

2024年と2026年に、自転車の罰則制度が大きく変わります（写真：eizan／PIXTA）

【図表を見る】自転車のながら運転、酒気帯びの罰則

通勤・通学の時間帯、街を見渡すと必ずといっていいほど目にする「自転車の逆走」。右側を堂々と走る人、信号を無視して横断歩道を突っ切る人、スマホを片手に操作しながらふらふらと進む人……。誰もが一度は目にしたことがある光景でしょう。

「車じゃないし、事故になっても軽いだろう」「歩行者より速くて便利だから」──そんな軽い気持ちでルールを破る人が少なくありません。

しかし今、「自転車だから大丈夫」という考えは、もはや通用しない時代に入っています。法改正によって、自転車にも自動車と同様の厳しい罰則が課されるようになったのです。本記事は『交通トラブル六法 「知らなかった」では済まされない道路の新常識』より一部抜粋、再編集してお届けします。

自転車は“軽車両”というれっきとした車両

そもそも道路交通法において、自転車は「軽車両」という分類に含まれます。つまり、自動車やバイクと同じように「車両」として扱われ、交通ルールを守る義務があるのです。歩行者ではなく“車両”の一種である以上、原則左側通行が定められており、右側を走る「逆走」は完全な違反行為です。

警察庁の調査によると、自転車による交通事故の件数は年々減少傾向にあるものの、2024年も依然として年間約6万7000件。交通事故全体の約4分の1を占める規模であり、そのうち約82％に「法令違反」が関係しています。つまり、「違反が重大事故を生む」という事実が、統計上もはっきりしているのです。

2024年と2026年、二段階で始まる厳罰化

こうした背景を受けて、警察庁は自転車に対する取り締まりを段階的に強化しています。その節目が、2024年11月1日と2026年4月1日の2回。この2つのタイミングで、自転車の罰則制度が大きく変わります。

まず2024年11月からは、特に危険な行為に対して刑事罰が科されるようになりました。「赤切符」と呼ばれるもので、交付されると前科がつく可能性があります。対象となるのは主に次の2つの行為です。

ながら運転（スマホ操作など）

→ スマホを操作したり、画面を2秒以上見続けると違反。罰則は「6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」。さらに危険を生じさせた場合には「1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」。

酒気帯び運転

→ アルコールを摂取した状態で自転車に乗る行為。罰則は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」。

つまり、車の飲酒運転と同じように、「逮捕」「起訴」「前科」の可能性が出てくるのです。「自転車だから逮捕されない」とは、もう言えません。

昔は「自転車なら大丈夫」と思われていた時代もありましたが、今はそうはいきません。自転車も使い方を誤れば、人を傷つける危険な凶器になり得るという意識が必要です。



（画像：『交通トラブル六法 「知らなかった」では済まされない道路の新常識』より）

2026年4月から導入される「青切符」制度（反則金）

次に2026年4月からは、より広い範囲の違反に対して反則金制度（青切符）が導入されます。これは、反則金を支払えば刑事処分を免除されるという仕組みで、対象は16歳以上。高校生や大学生、社会人の多くが取り締まりの対象になります。

主な違反と反則金は以下の通りです。

・「ながら運転」（携帯電話使用）：1万2000円

・遮断機が下りている踏切立ち入り：7000円

・信号無視：6000円

・逆走や歩道通行などの通行区分違反：6000円

・一時不停止：5000円

・ブレーキ不良などの制動装置不良：5000円

・傘差し運転やイヤホン使用：5000円

・無灯火：5000円

・並進禁止違反：3000円

・二人乗り：3000円

これらは軽微な違反に見えますが、累積すれば相当な金額に。そして、支払いを怠れば結局は刑事処分の対象になる可能性もあります。

関西テレビが2024年11月の制度施行直後に行った大阪・梅田での調査では、わずか3時間で61件の違反が確認されました。そのすべてを2026年の反則金額に換算すると、合計32万9000円。

最も多かったのは「イヤホンをつけたままの運転」で41件、1件あたり5000円として合計20万5000円に達します。さらに「逆走」8件（4万8000円）、「信号無視」4件（2万4000円）なども多発。中には、たった5分の間に逆走と信号無視を繰り返し、1人で2万4000円分の違反を積み上げた男性もいたそうです。

これはあくまで取材による推計値ですが、「取り締まりを本格化すれば、違反は想像以上に多い」ことを示すデータといえます。

なぜここまで厳しくするのか？

背景には、自転車事故の深刻化があります。自転車は免許が不要な分、交通ルールへの理解が浅く、「歩行者に近い存在」という誤解が長く続いてきました。しかし実際には、自転車が絡む死亡事故の加害者になるケースも少なくありません。歩行者と衝突し、死亡させた場合、数千万円規模の賠償命令が下ることもあるのです。

こうした現実を受け、警察庁は「違反を減らすには、罰則の強化しかない」と判断。2024年の刑事罰導入では「見せしめ的な抑止効果」を狙い、2026年の反則金制度では「日常的な違反への継続的対処」を目指しています。

さらに見逃せないのが、「自転車運転者講習制度」の強化です。これは、危険な違反行為を繰り返す自転車利用者に対して、再発防止を目的に講習を義務づける制度です。「ちょっとした違反だから」と軽く考えていると、思わぬ形で呼び出しを受けることになります。

警察庁の規定では、危険行為を3年以内に2回繰り返すと、講習受講が義務化されます。この“危険行為”には、信号無視や逆走、遮断機が下りた踏切への侵入、ブレーキ不良運転など14項目が定められており、2024年11月からは新たに「ながら運転（スマホ操作）」と「酒気帯び運転」も追加されました。つまり、2024年11月以降はスマホ片手の運転を2回すれば、自動的に講習義務者となる可能性があるということです。

受講命令を無視するとどうなる？

この講習時間は3時間、受講料6150円。もし、講習の受講命令を受けたにもかかわらず、正当な理由なく受講しなかった場合には、5万円以下の罰金が科されます。つまり、「行かない」では済まされません。

また、受講命令は公安委員会から書面で届き、指定された期間内（通常は約1カ月）に受講しなければなりません。仕事や学業の都合で延長申請をすることは可能ですが、無視や放置を続けると正式な罰則手続きに移行します。

今こそ求められる“自転車リテラシー”





日本では自転車利用者のマナー改善が長年の課題ですが、制度が整備された今こそ、私たち一人ひとりの意識が問われています。自転車はエコで健康的な移動手段であり、正しく使えば社会的にも大きな価値があります。しかしルールを知らなければ、それは“凶器”にもなりうる。「乗り方を知らない自転車乗り」が、最も危険なのです。

自転車の取り締まり強化は、決して“締め付け”ではありません。むしろ、自転車が社会の中で“正しい交通手段”として認められるための第一歩です。「ルールを守る」ことは、自分を守ることでもあり、家族や友人の命を守ることにもつながります。

今日からもう一度、ハンドルを握る前にこう問いかけてみてください。──「自転車だから大丈夫」と思っていないか？ それが、事故も罰則も遠ざける、最も確実な安全対策です。

（藤吉 修崇 ： 弁護士）