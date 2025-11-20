元TOKYO FMアナウンサーでフリーの柴田幸子（47）が19日までにインスタグラムを更新。運転免許証を公開した。

柴田アナは「25年くらい前?に取った運転免許（マニュアル）は多分20年以上?ペーパーの道から逸れることなく順調にゴールド免許保持者となっていたのですが、、、今年のお誕生日の更新時にまさかの失念」と打ち明け「気づいた時には10日程期限を過ぎてしまっておりました、、え???焦りに焦ったわけですが半年以内であれば再発行?できるものの形としては一度失効 講習を受けて新しく取得、の形に」とつづった。

続けて「とりあえず加工なし一発撮影の写真を今回は気合いを入れてメイク盛り盛りで臨んだ訳ですが（前回が絶対に見せたくない出来だった。笑）」と自身の運転免許証の写真を添え「もー早めにマイナ一体型にしよーかな 変えた方いますか???」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「すんごく美人に撮れてますね」「45も超えて証明写真がちゃんと盛れてるの凄すぎ」「めっちゃかわいく良き写真」とコメントが寄せられている。