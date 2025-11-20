18歳エステヴァンがペレ氏に次ぐ快挙！ ブラジル代表史上2番目の若さで通算5得点に到達
ブラジル代表FWエステヴァン（チェルシー／イングランド）が快挙を達成した。
エステヴァンは18日に行われた国際親善試合のチュニジア代表戦に先発出場すると、0−1で迎えた44分にPKキッカーを任され、これをきっちりと右隅に決めて同点弾をマーク。試合はこのまま1−1のドローに終わった。
なお、エステヴァンにとってはセネガル代表戦に続いて2戦連発となったほか、ブラジル代表としてはこれまで通算11試合に出場しているが、先発出場した5試合でこれが5ゴール目になった。
これにより、ドイツメディア『OneFootball』や『DataFutebol』などによると、18歳7カ月のエステヴァンは、1958年にペレ氏が17歳7カ月で達成して以来、ブラジル代表選手として5ゴールを記録した史上2番目に若い選手になったことが伝えられている。
