ドジャースのロバーツ監督が19日、木下グループとのCM第2弾制作発表会に出席し、今季の大谷翔平選手の活躍をたたえました。

大谷選手は今季、打者として自身キャリアハイのレギュラーシーズン55本塁打、投手としては14試合の先発で1勝1敗、防御率2.87の成績。ポストシーズンではリーグ優勝決定シリーズ第4戦で先発すると7回途中10奪三振無失点、打者としては3本のホームランを放つなど、二刀流の活躍でチームをけん引しました。

日本時間14日には3年連続4度目のMVPを受賞。ロバーツ監督はこの活躍に「本当に素晴らしいことだと思います。投手として打者として本当に今シーズンも素晴らしいプレーをしてくれました」と改めて称賛のコメントを送りました。

大谷選手へ受賞後、「おめでとうございます。本当に誇りに思います」と、お祝いのメッセージを送った事を明かし「本当に本当に特別な選手だと思います。彼にリミットを作りたくないと思っていて、彼自身はその壁を飛び越えてくるので、本当に最高な選手だと思います。来季もぜひMVPをとってほしいなと思います」と話しました。

今後の大谷選手について、「彼には自由にプレーしてほしいと思っていまして、彼らしくいてほしいというのが願いです。やっぱり毎回本当に想像を超えてくるようなプレーをしてくるので、今後も楽しみにしております」と思いを明かしつつ、期待のコメントをしました。