共演作が見たいと思う俳優の「芸能人夫婦」ランキング！ 2位「反町隆史×松嶋菜々子」、5票差の1位は？
実力派の俳優夫婦が共演することは珍しく、作品への期待は自然と高まるもの。物語の中でどのような関係を演じるのか、想像するだけで楽しめそうです。
All About ニュース編集部は10月27日の期間、全国20〜60代の男女300人を対象に「事実婚の芸能人／俳優の芸能人夫婦」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「共演作が見たいと思う俳優の芸能人夫婦」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、2001年に結婚した反町隆史さん＆松嶋菜々子さん夫妻です。2人は1998年放送のドラマ『GTO』（フジテレビ系）で共演。反町さんは元暴走族の熱血教師・鬼塚英吉役を、松嶋さんは鬼塚の同僚でキャビンアテンダントとなった冬月あずさ役を演じ、最終話で視聴率35％超えを記録するなど大ヒットしました。
2024年にはカンテレ・フジテレビ開局65周年特別ドラマとして、約26年ぶりに『GTO』が復活。『GTOリバイバル』が放送されると、夫婦再共演がかなったラストシーンに歓喜の声が寄せられました。
また、2人は2023年から男性向け化粧品ブランド「SHISEIDO MEN」のアンバサダーを務め、夫婦でCM共演をしています。
回答者からは「GTOの共演の時引き込まれたから」（50代女性／奈良県）、「お二人ともドラマに出ているので、共演したら微笑ましそうだから」（50代女性／神奈川県）、「イケメン俳優と美人女優の共演は、最高のドラマになるからです」（60代男性／山口県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、2021年5月19日に電撃結婚を発表した星野源さん&新垣結衣さん夫妻です。2人は2016年にドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）で共演。星野さん演じる恋愛経験のない独身会社員・津崎平匡と、新垣さん演じる就職難から家事代行として働く森山みくりが契約結婚から本物の夫婦になっていくストーリーが話題となり、TBS火曜ドラマ枠の歴代最高視聴率を記録しました。
また、ドラマのエンディングで星野さんの楽曲『恋』に合わせて共演者が踊る「恋ダンス」が社会現象に。紅白歌合戦で審査員を務める新垣さんが、白組で出演した星野さんのステージで審査員席から恋ダンスを披露したことでも盛り上がりを見せました。
2021年1月には連ドラのその後を描いたスペシャルドラマ『逃げるは恥だが役に立つ ガンバレ人類！新春スペシャル！！』が放送。再共演後に結婚を発表したことから、夫婦役が現実となった国民的カップルの誕生に祝福の声が相次ぎました。
回答コメントでは「元々ドラマで見ていたので、結婚後の続篇とかもっとみたいと思う」（30代女性／埼玉県）、「実際に夫婦という視点でまた二人が一緒に出ているところを見てみたい」（30代女性／福岡県）、「逃げ恥以外の作品での共演も見てみたい」（40代男性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は10月27日の期間、全国20〜60代の男女300人を対象に「事実婚の芸能人／俳優の芸能人夫婦」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「共演作が見たいと思う俳優の芸能人夫婦」ランキングを紹介します！
2位：反町隆史×松嶋菜々子／64票
2位にランクインしたのは、2001年に結婚した反町隆史さん＆松嶋菜々子さん夫妻です。2人は1998年放送のドラマ『GTO』（フジテレビ系）で共演。反町さんは元暴走族の熱血教師・鬼塚英吉役を、松嶋さんは鬼塚の同僚でキャビンアテンダントとなった冬月あずさ役を演じ、最終話で視聴率35％超えを記録するなど大ヒットしました。
2024年にはカンテレ・フジテレビ開局65周年特別ドラマとして、約26年ぶりに『GTO』が復活。『GTOリバイバル』が放送されると、夫婦再共演がかなったラストシーンに歓喜の声が寄せられました。
また、2人は2023年から男性向け化粧品ブランド「SHISEIDO MEN」のアンバサダーを務め、夫婦でCM共演をしています。
回答者からは「GTOの共演の時引き込まれたから」（50代女性／奈良県）、「お二人ともドラマに出ているので、共演したら微笑ましそうだから」（50代女性／神奈川県）、「イケメン俳優と美人女優の共演は、最高のドラマになるからです」（60代男性／山口県）といったコメントが寄せられています。
1位：星野源×新垣結衣／69票
1位にランクインしたのは、2021年5月19日に電撃結婚を発表した星野源さん&新垣結衣さん夫妻です。2人は2016年にドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）で共演。星野さん演じる恋愛経験のない独身会社員・津崎平匡と、新垣さん演じる就職難から家事代行として働く森山みくりが契約結婚から本物の夫婦になっていくストーリーが話題となり、TBS火曜ドラマ枠の歴代最高視聴率を記録しました。
また、ドラマのエンディングで星野さんの楽曲『恋』に合わせて共演者が踊る「恋ダンス」が社会現象に。紅白歌合戦で審査員を務める新垣さんが、白組で出演した星野さんのステージで審査員席から恋ダンスを披露したことでも盛り上がりを見せました。
2021年1月には連ドラのその後を描いたスペシャルドラマ『逃げるは恥だが役に立つ ガンバレ人類！新春スペシャル！！』が放送。再共演後に結婚を発表したことから、夫婦役が現実となった国民的カップルの誕生に祝福の声が相次ぎました。
回答コメントでは「元々ドラマで見ていたので、結婚後の続篇とかもっとみたいと思う」（30代女性／埼玉県）、「実際に夫婦という視点でまた二人が一緒に出ているところを見てみたい」（30代女性／福岡県）、「逃げ恥以外の作品での共演も見てみたい」（40代男性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)